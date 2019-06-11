Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе сервиса

Сотни пользователей пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram. Проблемы зафиксированы не только в России, но и в странах Западной Европы

Фото: Татьяна Флегонтова / ТАСС

О проблемах с Telegram свидетельствуют данные сайта Down Detector, отслеживающего сбои в работе интернет-сервисов. По его информации, на проблемы пожаловались почти 2000 человек. 94% из них сообщили, что мессенджер перестал загружаться, а у 6% не отправляются сообщения.

Проблемы зафиксированы не только в России, где мессенджер блокируется Роскомнадзором, но и в других странах: в Белоруссии, на Украине, в Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландах, Израиле.

Последний сбой в работе Telegram был зафиксирован в ночь 7 июня. Тогда проблема была быстро решена, и мессенджер заработал в обычном режиме.

В середине апреля прошлого года Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора заблокировать Telegram в России. У ФСБ были претензии к мессенджеру, так как он не предоставил ключи дешифрования сообщений пользователей. С весны 2018 года Роскомнадзор ведет блокировку IP-адресов, используемых мессенджером. Несмотря на это Telegram остается доступным на территории России, как с мобильных устройств, так и с компьютеров.

О том, что у него есть Telegram 7 июня агентству «РИА Новости» рассказал и глава Роскомнадзора Александр Жаров. Он объяснил это тем, что «должен следить за всеми каналами распространения информации, в том числе и пиратской». При этом Жаров пообещал совершенствовать механизм блокировки мессенджера по IP-протоколу.