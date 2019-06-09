Глава МИД Британии заявил об озабоченности из-за дела журналиста Голунова

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил серьезную обеспокоенность в связи с задержанием корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Журналисты должны быть свободны в праве требовать ответственность от власти и не бояться при этом мести. Мы внимательно следим за этим делом», — написал Хант, добавив в свое сообщение хештеги #FreeGolunov и #DefendMediaFreedom.

Ранее также задержание Голунова прокомментировал генеральный секретарь Совета Европы Турберн Ягланд, выразив обеспокоенность в связи с тем, что журналист подвергся насилию со стороны сотрудников полиции и получил травмы во время содержания в отделении.

Иван Голунов был задержан днем в центре Москвы 6 июня. Как заявили в полиции, при себе у журналиста было пять свертков с порошкообразным веществом, позднее еще один сверток, три пакета и весы были найдены у него в квартире. Сам журналист отрицает вину и считает произошедшее провокацией.

8 июня Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Во время объявления приговора в суде журналист заявил, что ему поступали угрозы из-за его расследования о похоронном бизнесе. Суд отправил Голунова на два месяца под домашний арест.