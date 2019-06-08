Адвокат потребовал освободить Голунова из-за истекшего срока задержания

Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков заявил, что журналист «Медузы» Иван Голунов должен быть освобожден, поскольку с момента его фактического задержания прошло 48 часов. Об этом юрист сообщил в своем Telegram-канале.

«По истечении 48 часов с момента задержания подозреваемый подлежит освобождению, если в отношении его не была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу либо суд не продлил срок задержания (часть 2 статьи 94 УПК РФ)», — говорится в сообщении.

Он также сослался на часть 2 статьи 10 УПК РФ (неприкосновенность личности), согласно которой суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель обязаны освободить задержанного или лишенного свободы, или незаконно помещенного в медицинскую организацию, которая оказывает медицинскую помощь в стационарных условиях.

Юрист Илья Новиков в комментарии РБК сообщил, что согласен с защитой Голунова, и отметил, что по Конституции России 48 часов с момента задержания журналиста истекли «сегодня днем».

Адвокат Голунова Дмитрий Джулай сообщил РБК, что журналиста доставили из больницы в суд.

Ранее бывший издатель «Медузы» Илья Красильщик на своей странице в Facebook, цитируя слова адвоката Ольги Динзе, заявил, что следователи считают временем задержания журналиста 3:50 ночи 7 июня (в это время в отношении журналиста составили протокол о задержании, фактическое задержание Голунова было произведено днем 6 июня. — РБК).

Ивана Голунова задержали 7 июня в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Как сообщили в полиции, при себе у журналиста было пять свертков с порошком. Позже у него дома нашли еще один сверток, три пакета и весы.

По версии следствия, Голунов «с преступным умыслом и из корыстных побуждений» приобрел 3,56 г метилэфедрона и 5,4 г кокаина. Минувшую ночь журналист провел в изоляторе временного содержания. На следующий день Голунову вызвали врачей и по итогам осмотра врачей отправили в больницу. Ему было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Следствие попросило суд арестовать Голунова.