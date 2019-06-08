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BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Адвокат заявил о сотрясении мозга и возможном переломе ребер у Голунова

Осмотревший 8 июня корреспондента «Медузы» Ивана Голунова врач скорой помощи заявил, что у журналиста сотрясение головного мозга, гематома и подозрение на перелом ребер. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Павел Чиков, юрист и глава правозащитной организации «Агора», адвокат которой представляет интересы журналиста.

Чиков уточнил, что Голунову стало плохо в отделе полиции, после чего ему вызвали медиков. Чиков утверждает, что врач потребовал госпитализации журналиста, однако начальник следственной части Евгений Машин отказал в этом. Позднее правозащитник уточнил, что вторая приехавшая бригада скорой помощи также «настаивает на немедленной госпитализации».

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Редакция РБК — о задержании Ивана Голунова

«Нами не было обнаружено у него никаких гематом, была небольшая боль в груди, как он нам сказал, Иван не жаловался на головные боли, самочувствие у него было нормальное. У него есть только следы царапин на спине, других видимых повреждений у него нет», — рассказал при этом РБК ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников, который посещал Голунова утром 8 июня.

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Задержание журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Что важно знать

Ранее 8 июня Голунову предъявили обвинение по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере), статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

На этот же день запланировано избрание Голунову меры пресечения в Никулинском суде Москвы. У здания собрались люди, по оценкам корреспондента РБК, их около сотни (официальных данных о численности пока нет). Некоторых журналистов, вышедших с одиночными пикетами, задержали.

Теги: Иван Голунов, перелом, госпитализация, новости РБК
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