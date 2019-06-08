Адвокат заявил о сотрясении мозга и возможном переломе ребер у Голунова

Осмотревший 8 июня корреспондента «Медузы» Ивана Голунова врач скорой помощи заявил, что у журналиста сотрясение головного мозга, гематома и подозрение на перелом ребер. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Павел Чиков, юрист и глава правозащитной организации «Агора», адвокат которой представляет интересы журналиста.

Чиков уточнил, что Голунову стало плохо в отделе полиции, после чего ему вызвали медиков. Чиков утверждает, что врач потребовал госпитализации журналиста, однако начальник следственной части Евгений Машин отказал в этом. Позднее правозащитник уточнил, что вторая приехавшая бригада скорой помощи также «настаивает на немедленной госпитализации».

«Нами не было обнаружено у него никаких гематом, была небольшая боль в груди, как он нам сказал, Иван не жаловался на головные боли, самочувствие у него было нормальное. У него есть только следы царапин на спине, других видимых повреждений у него нет», — рассказал при этом РБК ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников, который посещал Голунова утром 8 июня.