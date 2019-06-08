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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Следователи попросили арестовать журналиста Ивана Голунова
Соответствующие документы поступили в Никулинский суд Москвы. Адвокаты журналиста считают, что следствие опоздало с их подачей и настаивают на освобождении сотрудника «Медузы»
Фото: Иван Голунов / Facebook

Следствие по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова попросило суд о его аресте, следует из сообщения пресс-службы Никулинского суда.

«На данный момент материал по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Голунова И. поступил в Никулинский суд. Ожидается доставка обвиняемого в здание суда», — сообщили РБК в пресс-службе суда.

Юрист и глава правозащитной организации «Агора», представляющей интересы Голунова в своем Telegram-канале поясняет, что если по истечении 48 часов с момента задержания в отношении подозреваемого не избрана мера пресечения, и суд не продлил срок задержания, «подозреваемый подлежит освобождению».

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, находящийся в больнице № 71, сообщил, что в ходе необходимых обследований Голунова врачами были обнаружены скрытые травмы, а также, что для полного диагноза «понадобится еще несколько часов».

Материал дополняется

Автор: Егор Губернаторов
Теги: новости РБК, Иван Голунов
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