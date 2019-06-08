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China Mobile $80 (+77,19%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Главред «Медузы» пообещал раскрыть организаторов преследования Голунова

Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков заявил корреспонденту РБК, что издание «с каждым часом все яснее понимает», кто мог организовать уголовное дело в отношении корреспондента Ивана Голунова.

Колпаков пояснил, что журналисты издания публично расскажут о своих подозрениях, как только убедятся, что «все правильно поняли».

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Пикеты у Никулинского суда в поддержку Ивана Голунова. Фоторепортаж

Главред «Медузы» добавил о 100-процентной уверенности в невиновности Голунова. «Мы в ярости от того, как обращались с нашим корреспондентом», — добавил главред.

Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. О произошедшем стало известно 7 июня, так как до этого журналисту, по словам его защиты, не давали связаться с адвокатом.

Общество
Редакция РБК — о задержании Ивана Голунова

В субботу корреспонденту «Медузы» предъявили официальное обвинение по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере), статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

В поддержку журналиста 7 и 8 июня проходили одиночные пикеты, полиция задержала несколько человек.
 

Теги: Иван Голунов, преследование, уголовное дело
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