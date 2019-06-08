Главред «Медузы» пообещал раскрыть организаторов преследования Голунова

Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков заявил корреспонденту РБК, что издание «с каждым часом все яснее понимает», кто мог организовать уголовное дело в отношении корреспондента Ивана Голунова.

Колпаков пояснил, что журналисты издания публично расскажут о своих подозрениях, как только убедятся, что «все правильно поняли».

Главред «Медузы» добавил о 100-процентной уверенности в невиновности Голунова. «Мы в ярости от того, как обращались с нашим корреспондентом», — добавил главред.

Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. О произошедшем стало известно 7 июня, так как до этого журналисту, по словам его защиты, не давали связаться с адвокатом.