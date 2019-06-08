Советник Путина исключил возврат Калви денег за участие в ПМЭФе

Советник президента России, заместитель председателя оргкомитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антон Кобяков сообщил, что основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви не сможет вернуть потраченные средства за участие в форуме.

«Он (Майкл Калви. — РБК) заплатил, думал, что его выпустят, но не выпустили. Но мы предусмотрели возможности для того, чтобы он стал участником Петербургского форума. Мы предусмотрели для любого, кто зайдет на сайт Петербургского форума, в онлайн-режиме можно стать участником любых мероприятий Петербургского форума бесплатно. Мог и не платить. На что надеялся — не знаю», — сказал Кобяков (цитата по ТАСС).

31 мая инвестфонд подал в Следственный комитет прошение об участии Калви в мероприятии.