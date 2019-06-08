Советник Путина исключил возврат Калви денег за участие в ПМЭФе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,81 -0,28 EUR Бирж. 73,45 +0,12 Brent 63,28 +4,68% USD Нал. 65,55 64,50 EUR Нал. 74,03 72,97 USD ЦБ 65,04 -0,19 EUR ЦБ 73,26 -0,01 EUR/USD 1,1335 +0,0067 BTC/USD Бирж. 7 893,00 -116,80 IMOEX 2 729,61 +0,05% RTSI 1 325,95 +0,46% DJIA 25 983,94 +1,02% Nasdaq 7 742,10 +1,66%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
China Mobile $80 (+77,19%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
China Mobile $80 (+77,19%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 65,04 (-0,19) Quote, 07 июн, 12:32
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 73,26 (-0,01) Quote, 07 июн, 12:32
Австралийка Эшли Барти впервые в карьере выиграла «Ролан Гаррос» Спорт, 18:46 Костин поспорил с Задорновым о размере дивидендов ВТБ Бизнес, 18:35 Мужская сборная России по волейболу разгромила США в Лиге наций Спорт, 18:31 Суд в Молдавии признал неконституционным избрание спикера парламента Политика, 18:22 Главный тренер сборной России объявил состав на матч с Сан-Марино Спорт, 18:10 Следователи попросили арестовать журналиста Ивана Голунова Общество, 18:07 РУСАДА назвала самый тестируемый на допинг российский футбольный клуб Спорт, 18:00 Советник Путина исключил возврат Калви денег за участие в ПМЭФе Общество, 17:57 Дело вкуса: как инновации меняют любимый напиток миллионов Экономика инноваций, 17:51  ВТБ купил зернового трейдера у сына вице-губернатора Кубани Бизнес, 17:47 Меган Маркл впервые после рождения сына появилась на публике Политика, 17:27 СК проведет проверку после жесткой посадки самолета в Подмосковье Общество, 17:23 В Петербурге раллийный «КамАЗ» столкнулся с легковушкой Общество, 17:21 Новак Джокович потерпел поражение в полуфинале «Ролан Гаррос» Спорт, 17:16
«Дело Baring Vostok» ,  
0 
Советник Путина исключил возврат Калви денег за участие в ПМЭФе

Советник президента России, заместитель председателя оргкомитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антон Кобяков сообщил, что основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви не сможет вернуть потраченные средства за участие в форуме.

Экономика
Силуанов предложил ввести надзор ФНС за уголовными делами из-за Калви

«Он (Майкл Калви. — РБК) заплатил, думал, что его выпустят, но не выпустили. Но мы предусмотрели возможности для того, чтобы он стал участником Петербургского форума. Мы предусмотрели для любого, кто зайдет на сайт Петербургского форума, в онлайн-режиме можно стать участником любых мероприятий Петербургского форума бесплатно. Мог и не платить. На что надеялся — не знаю», — сказал Кобяков (цитата по ТАСС).

Фотогалерея 
ПМЭФ без Калви: кто из иностранных гостей приехал на форум

31 мая инвестфонд подал в Следственный комитет прошение об участии Калви в мероприятии.

3 июня Baring Vostok сообщил, что Калви оплатил бейдж премиум-уровня, который позволяет ему принять участие в пленарном заседании форума. Позже замруководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил о готовности оказать содействие в поездке Калви из Москвы на ПМЭФ, однако для этого необходимо было получить разрешение Следственного комитета.

Политика
Путин впервые публично высказался о деле против Майкла Калви

Глава инвестиционного фонда Baring Vostok гражданин США Майкл Калви проходит обвиняемым по делу о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Свою вину бизнесмен отрицает и утверждает, что это корпоративный конфликт вокруг контроля над кредитной организацией. Изначально Калви находился под стражей, в апреле его перевели под домашний арест. По делу проходят еще пять фигурантов. 

Теги: Майкл Калви, ПМЭФ-2019
Материалы по теме
Тиньков предложил основателю «Яндекса» создать объединенную компанию
Бизнес
Иностранные инвесторы не стали обсуждать с Путиным санкции и дело Калви
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter