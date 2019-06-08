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ПМЭФ-2019 ,  
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Силуанов предложил ввести надзор ФНС за уголовными делами из-за Калви
Первый вице-премьер Антон Силуанов считает необходимым возврат контроля ФНС за налоговыми делами. Об этом он заявил в связи с делом Майкла Калви
Майкл Калви (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) могли бы осуществлять контроль за уголовными делами в отношении предпринимателей, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Об этом он заявил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), комментируя слова президента Владимира Путина о деле основателя Baring Vostok Майкла Калви, передает корреспондент РБК.

«Конечно, это плохой прецедент (арест Калви. — РБК). Не хочется, чтобы наших бизнесменов задерживали», — сказал Силуанов, отметив, что это «действительно негативно влияет на [инвестиционный] климат». «Наверное, все-таки надо нам изменять законодательство, чтобы [...] по экономическим вопросам не сажать сразу в СИЗО», — предположил чиновник.

«Пусть суд разберется — и президент, собственно, об этом говорил», — добавил Силуанов.

«По финансовым и налоговым нарушениям, — продолжил первый вице-премьер, — у нас раньше была хорошая норма о том, что налоговая служба должна давать свое заключение». Сейчас, считает министр финансов, «было бы правильно», если бы свое мнение по этим вопросам высказывала налоговая служба.

«И, конечно, по налоговому законодательству точно не надо бизнесменов сажать в СИЗО и содержать их до выяснения обстоятельств», — отметил Силуанов. В этой части, заметил он, законодательство «нужно облегчать и декриминализировать». В то же время в случае нарушения законодательства «все должны отвечать по закону», добавил он.

Политика
Путин впервые публично высказался о деле против Майкла Калви

Ранее, 7 июня, о деле Калви на полях ПМЭФ впервые публично высказался Путин. Эта ситуация, признался глава государства, его волнует. Некоторые из присутствующих на форуме, отметил президент, утверждают, что обвинения против основателя Baring Vostok несправедливы. «Может быть. Но в этом должны разобраться правоохранительные органы, и у нас есть судебная система соответствующая», — заявил Путин. Он также выразил надежду на то, что дело будет вестись «прозрачно, понятно, с учетом позиции тех, кто защищает этого американского партнера».

Остальным иностранным инвесторам, которые работают в России, глава государства посоветовал ориентироваться на российские законы и «вести себя прилично». «Не воруй, веди себя прилично — и дело с концом», — отметил президент.

Фотогалерея 
ПМЭФ без Калви: кто из иностранных гостей приехал на форум

Калви задержали в Москве в феврале. Его и еще пятерых человек, партнеров главы Baring Vostok, сотрудники правоохранительных органов заподозрили в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». По версии следствия, американский инвестор убедил акционера банка «Восточный» принять акции компании International Financial Technology Group в счет долга у Первого коллекторского бюро на 3 млрд руб., в то же время как реальная рыночная стоимость этих бумаг составляла 600 тыс. руб. В феврале по этому делу Калви и остальных фигурантов производства отправили под стражу.

В апреле суд перевел главу Baring Vostok под домашний арест. Остальные фигуранты дела остались в СИЗО. Ни один из них своей вины не признает.

Сам Калви производство против него связывает с акционерным конфликтом в банке «Восточный». Акционеров этой кредитной организации, по словам инвестора, руководство Baring Vostok еще в прошлом году заподозрило в сомнительных сделках, которые совпали по времени со слиянием «Восточного» и Юниаструм Банка.

Авторы: Антон Фейнберг, Евгения Маляренко
Теги: Антон Силуанов, Майкл Калви, ФНС, ПМЭФ-2019
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