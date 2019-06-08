Силуанов предложил ввести надзор ФНС за уголовными делами из-за Калви

Первый вице-премьер Антон Силуанов считает необходимым возврат контроля ФНС за налоговыми делами. Об этом он заявил в связи с делом Майкла Калви

Майкл Калви (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) могли бы осуществлять контроль за уголовными делами в отношении предпринимателей, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Об этом он заявил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), комментируя слова президента Владимира Путина о деле основателя Baring Vostok Майкла Калви, передает корреспондент РБК.

«Конечно, это плохой прецедент (арест Калви. — РБК). Не хочется, чтобы наших бизнесменов задерживали», — сказал Силуанов, отметив, что это «действительно негативно влияет на [инвестиционный] климат». «Наверное, все-таки надо нам изменять законодательство, чтобы [...] по экономическим вопросам не сажать сразу в СИЗО», — предположил чиновник.

«Пусть суд разберется — и президент, собственно, об этом говорил», — добавил Силуанов.

«По финансовым и налоговым нарушениям, — продолжил первый вице-премьер, — у нас раньше была хорошая норма о том, что налоговая служба должна давать свое заключение». Сейчас, считает министр финансов, «было бы правильно», если бы свое мнение по этим вопросам высказывала налоговая служба.

«И, конечно, по налоговому законодательству точно не надо бизнесменов сажать в СИЗО и содержать их до выяснения обстоятельств», — отметил Силуанов. В этой части, заметил он, законодательство «нужно облегчать и декриминализировать». В то же время в случае нарушения законодательства «все должны отвечать по закону», добавил он.