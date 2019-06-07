Путин впервые публично высказался о деле против Майкла Калви

Президент допустил, что обвинения, которые предъявили Калви, не соответствуют действительности, и призвал правоохранительные органы разобраться в этом. «Не воруй, веди себя прилично — и дело с концом», — посоветовал президент

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин, комментируя уголовные преследования бизнесменов, в том числе основателя инвестиционного фонда Майкла Калви, посоветовал предпринимателям не воровать и вести себя прилично. Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума, трансляцию заседания ведет «Россия 24».

«Калви инкриминируют, как известно, хищение 2,5 млрд руб. Некоторые, в том числе из здесь присутствующих, утверждают, что это не так. Может быть. Но в этом должны разобраться правоохранительные органы», — сказал президент.

По его словам, инвесторы, которые работают в России, должны ориентироваться на действующие в стране законы.

«Не воруй, веди себя прилично — и дело с концом», — добавил он.