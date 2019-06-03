Baring Vostok сообщил об оплаченном Калви пропуске на ПМЭФ

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,30 -0,13 EUR Бирж. 73,48 +0,44 Brent 61,78 -4,48% USD Нал. 65,90 64,16 EUR Нал. 73,74 71,83 USD ЦБ 65,55 +0,17 EUR ЦБ 73,22 +0,37 EUR/USD 1,1251 +0,0084 BTC/USD Бирж. 8 550,00 -190,01 IMOEX 2 729,93 +2,42% RTSI 1 315,22 +2,19% DJIA 24 803,63 -0,05% Nasdaq 7 339,72 -1,52%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Газпром ₽274,61 (+16,6%) прогноз Sberbank Investment Research к 03.06.20 Купить
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Газпром ₽274,61 (+16,6%) прогноз Sberbank Investment Research к 03.06.20 Купить
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 65,55 (+0,17) Quote, 13:50
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 73,22 (+0,37) Quote, 13:50
Apple представила следующую версию iOS для iPhone и другие новинки Технологии и медиа, 21:35 Как уральские розы стали соперничать с голландскими РБК и ВТБ, 21:31 Baring Vostok сообщил об оплаченном Калви пропуске на ПМЭФ Бизнес, 21:28 Фетисов предложил развивать на Северном Кавказе хоккей вместо борьбы Спорт, 21:15 ГАЗ Дерипаски попросил у властей кредит на €100 млн для проектов на Кубе Финансы, 21:09 Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении Политика, 21:00 Трамп заявил о выводе Россией «большей части своих людей» из Венесуэлы Политика, 20:58 Рынок сыграл в отставку главы «Газпрома» Бизнес, 20:51 Власти разрешили засекречивать информацию о сделках госбанков Экономика, 20:47 Роспотребнадзор начал проверку из-за недопуска детей с ВИЧ на турбазу Общество, 20:32 Игорь Колыванов покинул пост главного тренера «Торпедо» Спорт, 20:18 На Кутузовском проспекте в Москве после массового ДТП перекрыли движение Общество, 20:14 СМИ опубликовали фото подозреваемого в убийстве бывшего бойца спецназа Общество, 20:01 Черчесов пожаловался на грубую игру «Чертаново» в матче со сборной России Спорт, 20:00
ПМЭФ-2019 ,  
0 
Baring Vostok сообщил об оплаченном Калви пропуске на ПМЭФ

Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви еще до домашнего ареста по делу о мошенничестве оплатил бейдж премиум-уровня, который позволяет ему попасть на пленарное заседание с участием президента Владимира Путина в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом Forbes сообщил представитель пиар-службы фонда Денис Денисов.

«Если Калви выпустят из-под домашнего ареста и он получит этот бейдж, у него действительно будет возможность попасть на сессию с Владимиром Путиным», — заявил он.

Денисов отметил, что покупка подобного бейджа — это обычная практика для топ-менеджеров фонда.

Согласно информации на сайте ПМЭФа, можно выбрать один из двух пакетов участия: «Премиум» и «Стандарт». Первый из них стоимостью 410 тыс. руб. позволяет посетить пленарное заседание, в котором традиционно участвует президент, отмечает Forbes.

Политика
В Кремле заявили о желании увидеть Майкла Калви на ПМЭФ

В пресс-службе Росконгресса, который является организатором ПМЭФ-2019, РБК сообщили, что в оргкомитете есть заявка Калви на участие в форуме. «При этом за подтверждением фактического присутствия Калви на предстоящих мероприятиях ПМЭФа целесообразно обращаться в инвестфонд Baring Vostok», — добавили там.

Инвестфонд 31 мая подал в Следственный комитет прошение об участии Калви в мероприятии. Baring Vostok напомнил, что сама компания ежегодно участвует в ПМЭФе. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы видеть Калви среди участников форума. В этом году он пройдет с 6 по 9 июня.

Майкл Калви и пять других фигурантов дела Baring Vostok были задержаны в Москве 15 февраля, их заподозрили в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Следствие считает, что они убедили акционеров банка принять у Первого коллекторского бюро акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга, а также завысили стоимость акций с 600 тыс. до 3 млрд руб. Фигуранты дела не признают вину.

Теги: Майкл Калви, ПМЭФ, Baring Vostok, новости РБК
Материалы по теме
Baring Vostok передал СК прошение об участии Калви в ПМЭФе
Бизнес
Американский бизнес не станет бойкотировать ПМЭФ из-за дела Калви
Общество
Baring Vostok заявил о планах передать прошение об участии Калви в ПМЭФе
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter