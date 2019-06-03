Baring Vostok сообщил об оплаченном Калви пропуске на ПМЭФ

Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви еще до домашнего ареста по делу о мошенничестве оплатил бейдж премиум-уровня, который позволяет ему попасть на пленарное заседание с участием президента Владимира Путина в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом Forbes сообщил представитель пиар-службы фонда Денис Денисов.

«Если Калви выпустят из-под домашнего ареста и он получит этот бейдж, у него действительно будет возможность попасть на сессию с Владимиром Путиным», — заявил он.

Денисов отметил, что покупка подобного бейджа — это обычная практика для топ-менеджеров фонда.

Согласно информации на сайте ПМЭФа, можно выбрать один из двух пакетов участия: «Премиум» и «Стандарт». Первый из них стоимостью 410 тыс. руб. позволяет посетить пленарное заседание, в котором традиционно участвует президент, отмечает Forbes.