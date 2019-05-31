Baring Vostok передал СК прошение об участии Калви в ПМЭФе

Baring Vostok передал в Следственный комитет прошение об участии в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) основателя инвестиционного фонда Майкла Калви, который находится под домашним арестом по делу о мошенничестве на 2,5 млрд руб. Об этом РБК сообщил представитель фонда.

О том, что Калви надеется принять участие в форуме, фонд сообщил 27 мая. Там отметили, что Baring Vostok участвует в ПМЭФе каждый год. Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал намерение Калви по поводу форума «крайне логичным». «Сложно представить себе представителя американской стороны, который был бы на этом инвестиционном форуме более уместен», — отмечал он.

Ранее из-за дела Калви в ПМЭФе, который продлится с 6 по 9 июня, отказался участвовать посол США в России Джон Хантсман. Кроме того, FT сообщала, что форум планируют бойкотировать американские предприниматели и чиновники. Позднее планы посетить форум подтвердили представители Boeing, Cargill, Cushman & Wakefield, The Сoca-Cola Company, ExxonMobil, GM и Procter & Gamble.

Калви и пятеро других фигурантов дела Baring Vostok были задержаны в Москве в конце февраля, их заподозрили в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». По версии следствия, подозреваемые убедили акционеров банка принять у Первого коллекторского бюро акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга. При этом в СКР полагают, что стоимость акций была завышена с 600 тыс. до 3 млрд руб. Никто из фигурантов дела не признает вину.