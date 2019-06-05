ФСИН пообещала организовать поездку Калви в Петербург на ПМЭФ

ФСИН готова оказать содействие основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви в поездке на Петербургский экономический форум, сообщил РБК заместитель руководителя службы Валерий Максименко.
«Мы готовы содействовать. Майкл Калви находится под домашним арестом. Нужно, чтобы Следственный комитет дал ему разрешение выехать. Насколько я знаю, Калви обращение в Следственный комитет написал, ответ будет, скорее всего, сегодня», — рассказал он.
По словам Максименко, бизнесмену не потребуется вооруженная охрана, если СКР даст ему разрешение, Калви поедет в Петербург без конвоя.
«В этом случае мы его наблюдение с Москвы переключим на Санкт-Петербург. Никаких неудобств для ФСИН в этом отношении нет: мы готовы оперативно сработать и в течение получаса переключить его на нашу Северную столицу», — пояснил замруководителя службы.