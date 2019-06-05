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ПМЭФ-2019 ,  
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ФСИН пообещала организовать поездку Калви в Петербург на ПМЭФ
ФСИН окажет содействие сидящему под домашним арестом Майклу Калви при поездке на ПМЭФ. О желании увидеть на форуме основателя фонда Baring Vostok, обвиняемого в мошенничестве, ранее заявили в Кремле
Майкл Калви (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

ФСИН готова оказать содействие основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви в поездке на Петербургский экономический форум, сообщил РБК заместитель руководителя службы Валерий Максименко.

«Мы готовы содействовать. Майкл Калви находится под домашним арестом. Нужно, чтобы Следственный комитет дал ему разрешение выехать. Насколько я знаю, Калви обращение в Следственный комитет написал, ответ будет, скорее всего, сегодня», — рассказал он.

По словам Максименко, бизнесмену не потребуется вооруженная охрана, если СКР даст ему разрешение, Калви поедет в Петербург без конвоя.

«В этом случае мы его наблюдение с Москвы переключим на Санкт-Петербург. Никаких неудобств для ФСИН в этом отношении нет: мы готовы оперативно сработать и в течение получаса переключить его на нашу Северную столицу», — пояснил замруководителя службы.

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На прошлой неделе, 30 мая, Baring Vostok направил прошение в Следственный комитет, в котором адвокаты предпринимателя попросили разрешить ему посетить Петербургский международный экономический форум с 6 по 8 июня. По словам источников РБК, следователи уже связались с защитой Калви по этому поводу, чтобы обсудить детали.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что в Кремле хотели бы увидеть Калви на ПМЭФ.

«Это, конечно, очень досадная ситуация. Нам очень жаль. Нам, конечно, хотелось бы видеть его среди участников форума», — заявил представитель российского лидера.

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Калви и пять его партнеров по Baring Vostok и другому бизнесу находятся под арестом по подозрению в мошенничестве на 2,5 млрд руб., их заподозрили в хищении этой суммы у банка «Восточный». Кредитная организация (Калви возглавляет ее совет директоров) уступила кредит Первого коллекторского бюро на 2,5 млрд руб. в обмен на ценные бумаги люксембургского фонда IFTG. «Восточный» оценил их в 3 млрд руб., однако, по версии следствия, акции фонда стоили 600 тыс. руб., и таким образом был нанесен ущерб банку.

Авторы: Любовь Порываева, Анна Трунина
Теги: ФСИН, Майкл Калви, Baring Vostok, ПМЭФ-2019
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