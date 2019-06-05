ФСИН пообещала организовать поездку Калви в Петербург на ПМЭФ

ФСИН окажет содействие сидящему под домашним арестом Майклу Калви при поездке на ПМЭФ. О желании увидеть на форуме основателя фонда Baring Vostok, обвиняемого в мошенничестве, ранее заявили в Кремле

Майкл Калви (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

ФСИН готова оказать содействие основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви в поездке на Петербургский экономический форум, сообщил РБК заместитель руководителя службы Валерий Максименко.

«Мы готовы содействовать. Майкл Калви находится под домашним арестом. Нужно, чтобы Следственный комитет дал ему разрешение выехать. Насколько я знаю, Калви обращение в Следственный комитет написал, ответ будет, скорее всего, сегодня», — рассказал он.

По словам Максименко, бизнесмену не потребуется вооруженная охрана, если СКР даст ему разрешение, Калви поедет в Петербург без конвоя.

«В этом случае мы его наблюдение с Москвы переключим на Санкт-Петербург. Никаких неудобств для ФСИН в этом отношении нет: мы готовы оперативно сработать и в течение получаса переключить его на нашу Северную столицу», — пояснил замруководителя службы.