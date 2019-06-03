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Политика ,  
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Зеленский уволил замглавы СБУ Кононенко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении заместителя начальника Службы безопасности Украины (СБУ) Виктора Кононенко. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Рапорт об отставке, как сообщали «Украинские новости», Кононенко подал в конце мая. Он занимал должность замглавы начальника СБУ с июля 2017 года. В марте 2018 года получил звание генерал-лейтенант.

Ранее Зеленский назначил замглавой СБУ, начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ лидера партии «Слуга народа» и руководителя своего предвыборного штаба Ивана Боканова.

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Глава СБУ и его замы объявили об отставке в день инаугурации Зеленского

В день инаугурации Зеленского глава СБУ Василий Грицак сообщил о своей отставке. По его словам, рапорты об увольнении написали все его заместители, а также другие сотрудники СБУ.

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Что сможет и не сможет Владимир Зеленский на посту президента Украины

Зеленский занял должность президента Украины 20 мая. Во время инаугурации он распустил Верховную раду, назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля и предложил правительству уйти в отставку.

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«Люди хотят видеть новые лица»: кто вошел в команду президента Зеленского

Президент Украины также сменил начальника Генштаба ВСУ. Так, на место Виктора Муженко он назначил Руслана Хомчака.

Теги: Владимир Зеленский, СБУ Украины, отставка
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