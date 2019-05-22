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Зеленский назначил главу партии «Слуга народа» замглавы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) главу партии «Слуга народа» и своего предвыборного штаба Ивана Баканова. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Согласно указу, Баканов станет начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

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Зачем Зеленский начал срочную избирательную реформу

Ранее Зеленский назначил главой администрации президента юриста Андрея Богдана, который с 2007 по 2010 год работал замминистра юстиции Украины. Он осуществлял юридическое сопровождение предвыборной кампании Зеленского.

Президент Украины также сменил начальника Генштаба ВСУ. Так, на место Виктора Муженко он назначил Руслана Хомчака.

Теги: Владимир Зеленский, назначение, СБУ
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