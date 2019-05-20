Зеленский предложил правительству Украины уйти в отставку

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи предложил правительству страны уйти в отставку.

«Я не понимаю, наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, что мы не сможем сделать. Это неправда — можете, вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах», — сказал Зеленский в ходе церемонии, трансляцию которой ведет РБК.

В свою очередь глава кабинета министров Украины Владимир Гройсман поздравил Зеленского с вступлением на пост главы государства. «Успехов в служении на благо Украины, господин Президент!» — написал Гройсман на своей странице в сети Twitter.

Согласно действующему законодательству Украины, президент не может отправить правительство, которое контролируется парламентом, в отставку. Правительство уходит в отставку лишь в случае отставки премьер-министра либо после выражения недоверия ему Верховной радой.