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Защита обвиненного в убийстве экс-главы Раменского района обжалует арест

Защита бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, которого обвиняют в убийстве знакомой, обжалует его арест. Об этом журналистам сообщил адвокат Артем Сарбашев, передает ТАСС.

По его словам, вину Кулакова «ни прямо, ни косвенно» не подтвердил ни один свидетель.

Сарбашев также сообщил, что экс-глава района будет содержаться в областном СИЗО, но не уточнил, в каком именно. Сейчас Кулакова доставили обратно в изолятор временного содержания в Лобне.

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Накануне Бабушкинский суд Москвы арестовал Кулакова на месяц и семь суток, в отношении чиновника возбуждено дело по статье об убийстве. По версии следствия, он убил 39-летнюю женщину по причине «личной неприязни». Ее тело 4 мая нашли в принадлежавшем ей автомобиле Mercedes, оставленном в лесополосе.

Сам Кулаков не признал вину. По его словам, в последний раз он виделся с погибшей 29 апреля. Он утверждает, что в момент убийства находился в кругу семьи.

Экс-главу Раменского района задержали 31 мая, позднее стало известно, что он досрочно покинул пост.

Теги: Раменский район, Подмосковье, обжалование ареста
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