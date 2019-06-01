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Обвиняемый в убийстве экс-глава Раменского района заявил об алиби

Бывший глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков, обвиняемый в убийстве своей знакомой, на заседании Бабушкинского суда заявил о наличии у него алиби, передает ТАСС.

По словам Кулакова, в момент убийства он находился дома в кругу семьи. «Я утверждаю и заявляю, что никаких причин не было, чтобы это совершать, и я не мог физически это сделать, — сказал он. — Для меня это обвинение явилось крайней неожиданностью».

Ранее он утверждал, что последний раз встречался с погибшей 29 апреля.

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Суд арестовал обвиняемого в убийстве экс-главу Раменского района

По данным следствия, Кулаков убил 39-летнюю женщину в ночь на 2 мая из-за «личных неприязненных отношений». Ее тело нашли 4 мая в принадлежавшем ей автомобиле Mercedes, который был оставлен в лесополосе. СК сообщил, что на теле женщины обнаружили биологические следы Кулакова. По данным СМИ, погибшая — заместитель председателя Общественной палаты Раменского района Евгения Исаенкова.

31 мая Кулакова задержали, позднее стало известно, что 29 мая он покинул пост. В отношении экс-главы района возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Чиновник прошел проверку на полиграфе, подтвердившую его виновность. 1 июня его арестовали на месяц и семь суток.
 

Теги: Подмосковье, Раменский район, убийство, алиби
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