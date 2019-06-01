Подозреваемый в убийстве глава Раменского района досрочно покинул пост

Глава подмосковного Раменского Андрей Кулаков, который был задержан по подозрению в убийстве, досрочно покинул свою должность. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Уточняется, что Кулаков ушел с поста 29 мая. Временно исполняющим обязанности главы района назначен его первый заместитель Сергей Воробьев.

В администрации Раменского агентству сообщили, что ничего не знают об уходе Кулакова.

О задержании чиновника стало известно вечером 31 мая. По данным РЕН ТВ и «Интерфакса», Кулаков убил заместителя председателя Общественной палаты Раменского района Евгению Исаенкову. По данным следствия, причиной произошедшего стали «личные неприязненные отношения» Куликова к погибшей. Чиновник свою вину не признал.

