Глава Раменского района назвал дату последней встречи с убитой женщиной

Глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков последний раз встречался с погибшей, в убийстве которой его подозревают, 29 апреля. Об этом сообщила представитель главного следственного управления СКР по Московской области Евгения Кирюшина, передает ТАСС.

«На допросе он сказал, что видел жертву последний раз 29 апреля», — сказала она.

Накануне стало известно о задержании Кулакова по подозрению в убийстве. По данным РЕН ТВ и «Интерфакса», погибшая являлась заместителем председателя Общественной палаты Раменского района Евгения Исаенкова.

Следователи возбудили в отношении Кулакова дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. В ГСУ СКР Московской области сообщили, что, по предварительным данным, в ночь на 2 мая он убил свою 39-летнюю знакомую в салоне автомобиля. Причиной стали неприязненные отношения.