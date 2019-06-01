Глава Раменского района назвал дату последней встречи с убитой женщиной

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,43 +0,26 EUR Бирж. 73,04 +0,49 Brent 64,68 -4,25% USD Нал. 65,75 64,93 EUR Нал. 73,53 72,73 USD ЦБ 65,38 +0,33 EUR ЦБ 72,84 +0,42 EUR/USD 1,1167 +0,0038 BTC/USD Бирж. 8 531,90 -1,50 IMOEX 2 665,33 +0,22% RTSI 1 287,09 +0,04% DJIA 24 815,04 -1,41% Nasdaq 7 453,15 -1,51%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 65,38 (+0,33) Quote, 31 мая, 12:48
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 72,84 (+0,42) Quote, 31 мая, 12:48
WSJ узнала об отложенных санкциях США против предприятий Ирана Политика, 10:24 Летний сезон этого года начался с роста турпотока в Турцию на 34% Бизнес, 10:15 Глава Раменского района назвал дату последней встречи с убитой женщиной Общество, 09:58 FT узнала о согласии США перебросить дополнительные войска в Польшу Политика, 09:25 В Таиланде 17 человек пострадали при падении автобуса в пропасть Общество, 09:06 Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды Бизнес, 09:01 ОИС потребовала принять меры против перенесших посольства в Иерусалим Политика, 08:42 Суд вернул в прокуратуру дело о попытке теракта на концерте Киркорова Общество, 08:29 Военные и топ-менеджеры стали главными оптимистами в оценке роста доходов Экономика, 08:00 Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье Общество, 07:54 Вице-премьер Украины пригрозил «новым русским» во власти госпереворотом Политика, 07:31 Bloomberg узнал о планах Apple заменить iTunes тремя разными приложениями Технологии и медиа, 07:02 США отменили торговые льготы для Индии Экономика, 07:00 Трамп счел Бориса Джонсона лучшим претендентом на пост премьера Британии Политика, 06:19
Общество ,  
0 
Глава Раменского района назвал дату последней встречи с убитой женщиной

Глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков последний раз встречался с погибшей, в убийстве которой его подозревают, 29 апреля. Об этом сообщила представитель главного следственного управления СКР по Московской области Евгения Кирюшина, передает ТАСС.

«На допросе он сказал, что видел жертву последний раз 29 апреля», — сказала она.

Накануне стало известно о задержании Кулакова по подозрению в убийстве. По данным РЕН ТВ и «Интерфакса», погибшая являлась заместителем председателя Общественной палаты Раменского района Евгения Исаенкова.

Общество
Главу Раменского района Подмосковья задержали по подозрению в убийстве

Следователи возбудили в отношении Кулакова дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. В ГСУ СКР Московской области сообщили, что, по предварительным данным, в ночь на 2 мая он убил свою 39-летнюю знакомую в салоне автомобиля. Причиной стали неприязненные отношения.

Кулаков ушел в отставку 29 мая. Исполняющим обязанности стал первый замглавы района Сергей Воробьев.

Теги: Раменский район, Подмосковье, Убийство
Материалы по теме
Главу Раменского района Подмосковья задержали по подозрению в убийстве
Общество
Подозреваемый в убийстве глава Раменского района не признал вину
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter