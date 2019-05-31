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Общество ,  
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Подозреваемый в убийстве глава Раменского района не признал вину

Задержанный по подозрению в убийстве экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков не признал свою вину. Об этом ТАСС рассказала представитель регионального ГУ СКР Евгения Кирюшина.

«Вину он не признал. На допросе он сказал, что видел жертву последний раз 29 апреля», — заявила представитель главка.

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Главу Раменского района Подмосковья задержали по подозрению в убийстве

В отношении Кулакова возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. По данным следствия, он убил свою 39-летнюю знакомую, «к которой испытывал личные неприязненные отношения». В ближайшее время будет решен вопрос о выборе меры пресечения.

О задержании Кулакова стало известно ранее 31 мая. По данным РЕН ТВ и «Интерфакса», его подозревают в убийстве зампредседателя Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой, которая пропала в ночь на 2 мая. Спустя два дня ее тело нашли в брошенном в лесополосе автомобиле Mercedes.

Кулаков ушел в отставку 29 мая. Исполняющим его обязанности назначили первого замглавы района Сергея Воробьева.

Теги: Раменский район, Убийство
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Главу Раменского района Подмосковья задержали по подозрению в убийстве
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