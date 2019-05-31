Главу Раменского района Подмосковья задержали по подозрению в убийстве

Главу Раменского района Подмосковья задержали по подозрению в убийстве

Главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве. По данным СМИ, речь идет об убийстве замглавы Общественной палаты района

Фото: Андрей Кулаков / VK

Главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве, сообщили РБК в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области.

«Факт задержания [Андрея Кулакова] по подозрению в убийстве подтверждаем», — сообщили РБК в пресс-службе.

Ранее о том, что Кулакова задержали по подозрению в убийстве, сообщили телеканал РЕН ТВ и агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства и телеканала, Кулакова подозревают в убийстве заместителя председателя Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой.

«Изначально признаков насильственной смерти на ее теле не было обнаружено, но экспертиза показала, что женщина была убита», — сообщил источник «Интерфакса».