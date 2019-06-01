СК назвал мотивом главы Раменского района для убийства личную неприязнь

Глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков, предположительно, убил 39-летнюю знакомую из-за «личных неприязненных отношений». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК России («Убийство»). Отмечается, что глава района, по предварительным данным, совершил преступление в салоне автомобиля в ночь на 2 мая, после чего скрылся.

О задержании Кулакова стало известно вечером 31 мая. По данным РЕН ТВ и «Интерфакса», погибшая — заместитель председателя Общественной палаты Раменского района Евгения Исаенкова. Тело женщины 4 мая нашли в принадлежавшем ей автомобиле Mercedes, оставленном в лесополосе. Кулаков свою вину в преступлении не признал.