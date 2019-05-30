Трамп пообещал сделать громкое заявление по границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что на неделе выступит с серьезным заявлением по поводу границы с Мексикой, передает Reuters. Он уточнил, что это будет «самое масштабное» заявление по этому вопросу.

Трамп неоднократно высказывался о том, что необходимо остановить поток нелегальных мигрантов из Мексики в США. В частности, в марте он пригрозил полным или частичным закрытием границы между странами, если Мексика не остановит незаконную миграцию. Республика отказалась реагировать на это заявление.

Позже Пентагон выделил $1 млрд на строительство стены на границе США и Мексики, а Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации, чтобы финансировать строительство, вопреки решению конгресса.