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Трамп пообещал сделать громкое заявление по границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что на неделе выступит с серьезным заявлением по поводу границы с Мексикой, передает Reuters. Он уточнил, что это будет «самое масштабное» заявление по этому вопросу.

Трамп неоднократно высказывался о том, что необходимо остановить поток нелегальных мигрантов из Мексики в США. В частности, в марте он пригрозил полным или частичным закрытием границы между странами, если Мексика не остановит незаконную миграцию. Республика отказалась реагировать на это заявление.

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Позже Пентагон выделил $1 млрд на строительство стены на границе США и Мексики, а Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации, чтобы финансировать строительство, вопреки решению конгресса.

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В мае суд запретил Трампу тратить деньги на строительство стены. Он заявил, что обжалует это решение.

Теги: Дональд Трамп, заявление, Мексика, нелегальные мигранты
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