Пентагон выделил $1 млрд на строительство стены на границе с Мексикой

Пентагон выделил $1 млрд на строительство стены на границе с Мексикой

И.о. главы Минобороны США Патрик Шанахан разрешил использовать $1 млрд из средств ведомства для строительства стены на границе Соединенных Штатов и Мексики. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

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В сообщении отмечается, что Шанахан дал поручение командующему инженерными войсками американской армии начать планирование и выполнение этой программы. В документе говорится, что $1 млрд будет выделен для поддержки Министерству внутренней безопасности, а также таможенной и пограничной службам.

Эти средства, как уточнили в Минобороны, будут использованы для строительства участка стены протяженностью около 91 км и высотой почти 5,5 м, который протянется от города Юма, штат Аризона, до Эль-Пасо в Техасе. Кроме того, часть денег направят на улучшение дорог и искусственного освещения в указанном районе.