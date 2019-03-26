Пентагон выделил $1 млрд на строительство стены на границе с Мексикой

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 64,09 -0,58 EUR Бирж. 72,51 -0,56 Brent 67,06 0,54% USD Нал. 64,67 63,66 EUR Нал. 73,07 72,07 USD ЦБ 64,50 0,73 EUR ЦБ 72,92 0,33 EUR/USD 1,1312 0,0016 BTC/USD Бирж. 3 962,80 -7,20 IMOEX 2 497,59 0,20% RTSI 1 228,34 1,23% DJIA 25 516,83 0,06% Nasdaq 7 637,54 -0,07%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
BlackRock $485 (+16,56%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
CVS Health $88 (+59,36%) прогноз CFRA к 20.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
Norfolk Southern $200 (+10,78%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Евро/Рубль ₽72,71 (+0,28%) прогноз Альпари к 01.04.19 Купить
BlackRock $485 (+16,56%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
CVS Health $88 (+59,36%) прогноз CFRA к 20.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
Norfolk Southern $200 (+10,78%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Евро/Рубль ₽72,71 (+0,28%) прогноз Альпари к 01.04.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 64,5 (+0,73) Quote, 25 мар, 12:16
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 72,92 (+0,33) Quote, 25 мар, 12:16
Синоптики пообещали москвичам 10 градусов тепла на выходных Общество, 09:48 Как полюбить овощи и питаться правильнее РБК и Philips, 09:32 В торговом центре в Баку произошел пожар Общество, 09:29 Ученые попросили Путина пустить специалистов к косаткам в Приморье Общество, 09:19 Что делать девелоперам, которые не смогут строить по новым правилам Недвижимость, 09:06 Конор Макгрегор объявил об уходе из MMA Общество, 09:03 Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50% Бизнес, 09:00 Оптовые цены на муку поднялись за год в полтора раза Pro, 09:00  Составлен рейтинг самых «мощных» паспортов мира Общество, 09:00 Лондонский арбитраж встал на сторону Baring Vostok в споре за «Восточный» Бизнес, 08:58 Встреча Трампа с Овечкиным и «Кэпиталз» в Белом доме. Фоторепортаж Общество, 08:46  HR-головоломка: в чем заключается особое отношение миллениалов к карьере Pro, 08:45 Пентагон выделил $1 млрд на строительство стены на границе с Мексикой Политика, 08:41 Наличные все еще правят и уходить не собираются — Bloomberg Pro, 08:40
Политика ,  
0 
Пентагон выделил $1 млрд на строительство стены на границе с Мексикой

И.о. главы Минобороны США Патрик Шанахан разрешил использовать $1 млрд из средств ведомства для строительства стены на границе Соединенных Штатов и Мексики. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Видео: РБК

В сообщении отмечается, что Шанахан дал поручение командующему инженерными войсками американской армии начать планирование и выполнение этой программы. В документе говорится, что $1 млрд будет выделен для поддержки Министерству внутренней безопасности, а также таможенной и пограничной службам.

Политика
WP узнала о схеме доставки мигрантов автобусами из Мексики к границе США

Эти средства, как уточнили в Минобороны, будут использованы для строительства участка стены протяженностью около 91 км и высотой почти 5,5 м, который протянется от города Юма, штат Аризона, до Эль-Пасо в Техасе. Кроме того, часть денег направят на улучшение дорог и искусственного освещения в указанном районе.

Фотогалерея 
Как в США пережили приостановку работы правительства

10 марта агентство Reuters, ссылаясь на источники, сообщило, что президент США Дональд Трамп обратится к конгрессу с просьбой выделить в 2020 финансовом году дополнительные $8,6 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Эта сумма оказалась на 50,8% больше той, что Трамп запросил из бюджета на 2019 год ($5,7 млрд), и в шесть раз больше, чем конгресс был готов направить на строительство стены как в прошлом, так и в текущем годах — $1,37 млрд.

Теги: Минобороны США, Пентагон, стена, Мексика
Материалы по теме
Палата представителей проголосовала против введения режима ЧП в США
Политика
Штаты против Трампа: почему введение ЧП оказалось оспорено в суде
Политика
Коалиция из 16 штатов подала иск против Трампа из-за стены на границе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter