В Мексике ответили на угрозы Трампа закрыть границу

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор не намерен вступать в спор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, который ранее пригрозил закрыть совместную границу из-за потока нелегальных мигрантов. Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает Exelsior.

При этом Обрадор подчеркнул, что намерен сотрудничать с Соединенными Штатами, поскольку Мексика хочет иметь хорошие отношения с правительством США.

Глава мексиканского МИДа Марсело Эбрард в ответ на слова Трампа заявил, что его страна — «отличный сосед США». «Мексика не будет действовать на основании полученных угроз», — написал он в своем Twitter и добавил, что в Мексике проживают «1,5 млн американцев», и это «крупнейшая община за пределами США».

Ранее Трамп заявил, что граница между странами или большая ее часть будет закрыта на следующей неделе в том случае, если Мексика не остановит поток нелегальных мигрантов.