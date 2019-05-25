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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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Суд запретил Трампу потратить $1 млрд на стену на границе с Мексикой
Речь идет о сооружениях, которые должны были построить в Аризоне и Нью-Мексико, ради которых Пентагон заключил контракты на $1 млрд. Для финансирования стены президент США ввел режим чрезвычайной ситуации
Фото: Jacquelyn Martin / AP

Окружной судья Хэйвуд Гиллиам-младший заблокировал постройку отдельных участков стены на границе США и Мексики за счет средств, привлеченных в результате того, что американский президент Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации, пишет Associated Press (AP).

Речь идет о двух участках стены — 78 км в штате Нью-Мексико и 8 км в Аризоне. В своем решении судья указал, что «абсолютный» контроль конгресса над расходами бюджета не является ошибкой существующей в стране системы даже в тех случаях, когда идет вразрез с желаниями исполнительной власти.

«Это особенность этой системы, и притом существенная», — заявил он. В то же время судья отклонил ходатайство от представителей 20 штатов, требовавших отменить выделение финансирования на строительство стены.

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Пентагон выделил $1 млрд на строительство стены на границе с Мексикой

Для строительства участков стены в Нью-Мексико и Аризоне Пентагон заключил контракты на $1 млрд, завершить проект планировалось осенью 2020 года.

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Стена Трампа: как США отгораживаются от Мексики

Это стало возможным после того, как Трамп ввел режим ЧС и расширил полномочия министра обороны, наделив его правом «заняться необходимым строительством, чтобы поддержать работу Вооруженных сил и ответить на кризис на южной границе». Палата представителей выступила против этого, но президент воспользовался правом вето.

Из-за споров с конгрессом о финансировании строительства стены в конце 2018-го работа правительства США была временно приостановлена — стороны не согласовали бюджет. Это был самый долгий шатдаун в истории.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дональд Трамп, стена
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