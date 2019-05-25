Суд запретил Трампу потратить $1 млрд на стену на границе с Мексикой

Суд запретил Трампу потратить $1 млрд на стену на границе с Мексикой

Речь идет о сооружениях, которые должны были построить в Аризоне и Нью-Мексико, ради которых Пентагон заключил контракты на $1 млрд. Для финансирования стены президент США ввел режим чрезвычайной ситуации

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Окружной судья Хэйвуд Гиллиам-младший заблокировал постройку отдельных участков стены на границе США и Мексики за счет средств, привлеченных в результате того, что американский президент Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации, пишет Associated Press (AP).

Речь идет о двух участках стены — 78 км в штате Нью-Мексико и 8 км в Аризоне. В своем решении судья указал, что «абсолютный» контроль конгресса над расходами бюджета не является ошибкой существующей в стране системы даже в тех случаях, когда идет вразрез с желаниями исполнительной власти.

«Это особенность этой системы, и притом существенная», — заявил он. В то же время судья отклонил ходатайство от представителей 20 штатов, требовавших отменить выделение финансирования на строительство стены.

Для строительства участков стены в Нью-Мексико и Аризоне Пентагон заключил контракты на $1 млрд, завершить проект планировалось осенью 2020 года.