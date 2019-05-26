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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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Трамп обжалует решение суда по стене на границе с Мексикой

Американский президент Дональд Трамп обжалует решение суда, который заблокировал выделение $1 млрд на строительство отдельных участков стены на границе США и Мексики. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Трампа, решение, вынесенное «еще одним назначенным [бывшим президентом США Бараком] Обамой судьей-активистом», противоречит безопасности границ страны. Оно направлено «в поддержку преступности, наркотиков и торговли людьми», считает он.

25 мая суд временно заблокировал выделение средств Минобороны США на возведение двух участков стены в штатах Аризона и Нью-Мексико. Одновременно было отклонено ходатайство от представителей 20 штатов, которые требовали отменить выделение финансирования на строительство ограждения.

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Суд запретил Трампу потратить $1 млрд на стену на границе с Мексикой

Пентагон заключил контракты на строительство стены с компанией SLSCO Ltd из Техаса и фирмой Barnard Construction Co Inc. Как ожидалось, проект должен быть завершен осенью 2020 года.

Минобороны США получило право «заняться необходимым строительством» для ответа на кризис на южной границе и поддержки работы Вооруженных сил после того, как Трамп в середине февраля уведомил конгресс о введении чрезвычайного положения.

Теги: Дональд Трамп, Мексика, стена
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