Трамп обжалует решение суда по стене на границе с Мексикой

Американский президент Дональд Трамп обжалует решение суда, который заблокировал выделение $1 млрд на строительство отдельных участков стены на границе США и Мексики. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Трампа, решение, вынесенное «еще одним назначенным [бывшим президентом США Бараком] Обамой судьей-активистом», противоречит безопасности границ страны. Оно направлено «в поддержку преступности, наркотиков и торговли людьми», считает он.

25 мая суд временно заблокировал выделение средств Минобороны США на возведение двух участков стены в штатах Аризона и Нью-Мексико. Одновременно было отклонено ходатайство от представителей 20 штатов, которые требовали отменить выделение финансирования на строительство ограждения.

Пентагон заключил контракты на строительство стены с компанией SLSCO Ltd из Техаса и фирмой Barnard Construction Co Inc. Как ожидалось, проект должен быть завершен осенью 2020 года.