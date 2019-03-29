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ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
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Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп пригрозил на следующей неделе закрыть границу с Мексикой или большую ее часть, если та не остановит поток нелегальных мигрантов. Об этом он написал в Twitter.

«Если Мексика немедленно не остановит всех нелегальных мигрантов, прибывающих в США через южную границу, я закрою границу или ее бóльшие части на следующей неделе», — заявил Трамп. По его словам, власти Мексики могли бы легко это сделать, однако они только «берут наши деньги и ведут переговоры». Трамп также отметил, что из-за Мексики Вашингтон теряет большие деньги.

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Ранее стало известно, что и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан разрешил использовать $1 млрд из средств ведомства для строительства стены на границе с Мексикой. Планирование и выполнение этой программы он поручил командующему инженерными войсками американской армии. В Минобороны США уточнили, что средства будут использованы для строительства участка стены протяженностью около 91 км и высотой почти 5,5 м. Он протянется от города Юма в Аризоне до Эль-Пасо в Техасе.

Теги: Дональд Трамп, Мексика, граница
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