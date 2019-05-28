СК возбудил дело после нападения на редакцию газеты КПРФ в Ставрополе

СК возбудил дело после нападения на редакцию газеты КПРФ в Ставрополе

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело после нападения на редакцию газеты ставропольского отделения КПРФ «Родина». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Дело завели по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Отмечается, что подозреваемый задержан, его допросили и провели с его участием проверку показаний на месте.

По данным следствия, в начале мая мужчина отдал в редакцию свою статью. После того как ее отказались публиковать, он решил убить главного редактора и его подчиненных.

Изъятые с места преступления предметы направлены на экспертизу, следователи допрашивают потерпевших и свидетелей. На суде СК намерен просить об аресте для подозреваемого.