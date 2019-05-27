КПРФ увидела критику Сталина в статье напавшего на газету в Ставрополье

КПРФ увидела критику Сталина в статье напавшего на газету в Ставрополье

Редакция газеты «Родина» в Ставрополе не стала публиковать статью напавшего на сотрудников издания, потому что она порочила СССР и Иосифа Сталина, сообщается на сайте краевого отделения КПРФ.

«Как выяснилось, это уже второй визит непрошенного гостя — в первый раз он также предложил свою статью, порочащую честь и достоинство СССР и И.В.Сталина. Получив отказ в публикации, он затеял полемику с [главным редактором] Н.Ф.Бондаренко по поводу политических взглядов», — говорится в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что нападавший, вооруженный дубинкой и охотничьим ножом, целенаправленно пришел убить главного редактора за коммунистические убеждения.

Ранее в понедельник, 27 мая, человек с ножом напал на сотрудников редакции коммунистической газеты «Родина» в Ставрополе. Четыре сотрудника газеты получили ранения, один из них — главный редактор Николай Бондаренко был госпитализирован. Подозреваемого задержали.