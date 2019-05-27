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В КПРФ сообщили подробности о нападении на сотрудников газеты «Родина»
В ставропольском отделении партии назвали произошедшее «зверским нападением» и «чудовищным преступлением». Дочь пострадавшего главреда заявила РБК, что редакция отказалась печатать статью нападавшего
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Нападение на сотрудников газеты ставропольского отделения КПРФ «Родина» произошло в полдень в конференц-зале, сообщили в местном отделении партии. Напавший «полистал подшивку газеты» и попросился на прием к главному редактору.

«[Главред Николай] Бондаренко пригласил его в свой кабинет и через несколько минут разыгралась драма: гость потребовал опубликовать свою статью, набросился на Николая Федосеевича с ножом и ранил его в лицо», — говорится в сообщении.

«На шум быстро отреагировали коммунисты, которым после серьезной борьбы удалось скрутить нападавшего до приезда полиции», — добавили в КПРФ. Помимо главреда газеты пострадали бывший сотрудник правоохранительных органов и бывший прокурор, говорится в сообщении.

В своем заявлении отделение компартии называет произошедшее «зверским нападением» и «чудовищным преступлением».

О произошедшем РБК также сообщил источник в редакции «Родины». «У него [нападавшего] нож был завернут в газету, не было видно ножа. Он его [главного редактора] полоснул по щеке [ножом]. Это произошло непосредственно в кабинете главного редактора. Он приходил, он третий раз пришел. Он сидел читал газету нашу «Родина», какие-то выписки делал. Пожилой человек», — рассказал РБК сотрудник редакции.

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«Напал на него в редакции один из автор статей, чьи статьи не были опубликованы в газете «Родина» по причине их невменяемости. Он пришел с разборками, почему его не напечатали и после разговора выхватил нож, метил в горло, попал по щеке. Достаточно долго останавливали кровотечение. Он [Николай Бондаренко] сейчас отходит от операции. [Ранее] угроз не было», — сообщила РБК дочь главного редактора Николая Бондаренко Светлана Сундукова.

Пресс-секретарь Геннадия Зюганова Александр Ющенко сообщил РБК, что нападавший — человек 1946 года рождения. «Зав по идеологии аппарата Владимир Таций, который бросился на помощь главному редактору, получил глубокий порез руки. Когда этот человек (нападавший. — РБК) сегодня давал показания, он заявил сотрудникам правоохранительных органов, что пришел убить главного редактора по политическим мотивам и чтобы вызвать резонанс в СМИ», — сказал Ющенко, добавив, что информацию он получил от первого секретаря краевого комитета КПРФ Виктора Гончарова.

О нападении стало известно из сообщения губернатора края Владимира Владимирова, глава региона также сообщил, что мужчина задержан. Полиция проводит проверку, заявили РБК в краевом управлении МВД.

Газета «Родина» — печатное издание отделения КПРФ по Ставропольскому краю.

Авторы: Андрей Гатинский, Екатерина Костина, Наталья Галимова
Теги: КПРФ, криминал
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