В КПРФ сообщили подробности о нападении на сотрудников газеты «Родина»

В КПРФ сообщили подробности о нападении на сотрудников газеты «Родина»

В ставропольском отделении партии назвали произошедшее «зверским нападением» и «чудовищным преступлением». Дочь пострадавшего главреда заявила РБК, что редакция отказалась печатать статью нападавшего

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Нападение на сотрудников газеты ставропольского отделения КПРФ «Родина» произошло в полдень в конференц-зале, сообщили в местном отделении партии. Напавший «полистал подшивку газеты» и попросился на прием к главному редактору.

«[Главред Николай] Бондаренко пригласил его в свой кабинет и через несколько минут разыгралась драма: гость потребовал опубликовать свою статью, набросился на Николая Федосеевича с ножом и ранил его в лицо», — говорится в сообщении.

«На шум быстро отреагировали коммунисты, которым после серьезной борьбы удалось скрутить нападавшего до приезда полиции», — добавили в КПРФ. Помимо главреда газеты пострадали бывший сотрудник правоохранительных органов и бывший прокурор, говорится в сообщении.

В своем заявлении отделение компартии называет произошедшее «зверским нападением» и «чудовищным преступлением».

О произошедшем РБК также сообщил источник в редакции «Родины». «У него [нападавшего] нож был завернут в газету, не было видно ножа. Он его [главного редактора] полоснул по щеке [ножом]. Это произошло непосредственно в кабинете главного редактора. Он приходил, он третий раз пришел. Он сидел читал газету нашу «Родина», какие-то выписки делал. Пожилой человек», — рассказал РБК сотрудник редакции.