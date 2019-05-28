В Японии мужчина с ножом напал на группу школьников

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,46 -0,02 EUR Бирж. 72,11 -0,14 Brent 69,76 +2,56% USD Нал. 65,11 63,94 EUR Нал. 72,88 71,49 USD ЦБ 64,46 -0,15 EUR ЦБ 72,19 -0,13 EUR/USD 1,1191 -0,0014 BTC/USD Бирж. 8 821,50 +25,90 IMOEX 2 632,95 +0,52% RTSI 1 288,12 +0,70% DJIA 25 585,69 +0,37% Nasdaq 7 637,01 +0,11%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Акрон ₽5 100 (+11,26%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Акрон ₽5 100 (+11,26%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 64,46 (-0,15) Quote, 27 мая, 14:01
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 72,19 (-0,13) Quote, 27 мая, 14:01
Инстаграм богов Олимпа: как сделать незаурядную фотографию РБК Стиль и HUAWEI, 04:59 В Арктике пограничников снабдили травматикой для защиты от белых медведей Общество, 04:59 Кудрин дал прогноз по динамике ВВП в 2019 году Экономика, 04:32 В Японии мужчина с ножом напал на группу школьников Общество, 04:01 СК начал проверку данных об избиении ребенка на детской площадке в Москве Общество, 03:58 «Скажи что-нибудь на футбольном»: что такое пента-трик РБК и Футболер, 03:29 Пять человек пострадали при стрельбе в столице США Общество, 03:29 Минфин США раскрыл список документов для санкций против Дерипаски Политика, 03:04 «Вашингтон» отреагировал на видео с Кузнецовым и «белым порошком» Спорт, 02:46 «Унион» впервые в истории пробился в немецкую футбольную Бундеслигу Спорт, 01:59 Киев заявил о планах добиться смены статуса Керченского пролива Политика, 01:40 Врио губернатора Петербурга Беглов отчитался о доходах за 2018 год Общество, 01:19 На главу штаба ФБК Волкова составили протокол о неуважении к власти Общество, 00:37 Германия опубликовала показания свидетелей катастрофы самолета с Филевой Общество, 00:25
Общество ,  
0 
В Японии мужчина с ножом напал на группу школьников
Ранним утром мужчина, вооруженный ножом, напал на детей, ожидавших школьный автобус. По последним данным, 19 человек были ранены, двое погибли. Среди пострадавших есть шестилетние дети
Место нападения в Кавасаки (Фото: Kyodo / via REUTERS)

В японском городе Кавасаки неизвестный напал на группу школьников на остановке автобуса, сообщает Japan Times. Нападавшего задержали.

Инцидент произошел примерно в 7:45 по местному времени (1:45 мск). В полицию поступил сигнал о нападении на автобусной остановке. Прибывшие стражи порядка нашли на месте большое число раненых детей, а также самого нападавшего — мужчину 40 — 50 лет, также с ножевым ранением в шею. Он был задержан и госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает NHK. На месте нападения были найдены также два ножа.

«Я видел много детей начальной школы, лежащих на земле возле остановки школьного автобуса. Школьные рюкзаки были разбросаны повсюду», — приводит Japan Times слова одного из очевидцев. Автобусная остановка располагалась близ парка, где находится место сбора школьных автобусов, развозящих детей по учебным заведениям.

По данным Japan Times, по меньшей мере 19 человек получили ранения, значительное число из них — дети. Два человека скончались. Как пишет NHK, среди раненых есть школьницы в возрасте шести лет. Они доставлены в три городские больницы.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Школьники, нападение, Япония
Материалы по теме
Мужчина ранил ножом четырех сотрудников ставропольской газеты КПРФ
Общество
В Якутии молодой человек ранил ножом директора школы
Общество
В Троице-Сергиевой лавре пьяный священник ударил ножом другого
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter