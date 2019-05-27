СК опубликовал кадры с места нападения на сотрудников газеты в Ставрополе

СК опубликовал кадры с места нападения на сотрудников газеты в Ставрополе

Следственное управление СКР по Ставропольскому краю опубликовало видео с места нападения мужчины с ножом на сотрудников газеты КПРФ «Родина».

Видео: СК РФ

На кадрах видны коридор, на полу которого лежит палка, а также кабинет, где разбросаны испачканные кровью кусочки газеты.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал, что неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудников газеты «Родина» местного отделения КПРФ. В партии рассказали, что в результате ранения получили главный редактор Николай Бондаренко и еще три человека.