СК начал проверку после нападения на сотрудников газеты КПРФ в Ставрополе

СК начал проверку после нападения на сотрудников газеты КПРФ в Ставрополе

Следователи начали проверку по факту нападения на сотрудников ставропольской газеты КПРФ «Родина». Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

По данным следствия, мужчина пришел в редакцию газеты и потребовал опубликовать его материал. После того как ему отказали, он напал с ножом на главного редактора издания и троих журналистов.

Пострадавших доставили в больницу, после чего трех сотрудников газеты отправили на амбулаторное лечение, а главного редактора госпитализировали в стационар.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал, что полицейские задержали нападавшего. Руководитель фракции КПРФ в краевой думе Виктор Лозовой заявил, что мужчина является психически нездоровым. Полиция также начала проверку.