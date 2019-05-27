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СК начал проверку после нападения на сотрудников газеты КПРФ в Ставрополе

Следователи начали проверку по факту нападения на сотрудников ставропольской газеты КПРФ «Родина». Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

По данным следствия, мужчина пришел в редакцию газеты и потребовал опубликовать его материал. После того как ему отказали, он напал с ножом на главного редактора издания и троих журналистов.

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В КПРФ сообщили подробности о нападении на сотрудников газеты «Родина»

Пострадавших доставили в больницу, после чего трех сотрудников газеты отправили на амбулаторное лечение, а главного редактора госпитализировали в стационар.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал, что полицейские задержали нападавшего. Руководитель фракции КПРФ в краевой думе Виктор Лозовой заявил, что мужчина является психически нездоровым. Полиция также начала проверку.

В КПРФ отмечали, что нападавший предлагал опубликовать свою статью, «порочащую честь и достоинство СССР и И.В.Сталина».

Теги: Ставропольский край, КПРФ, редакция, нападение
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