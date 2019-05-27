Власти Хакасии назвали вопиющим нападение на репортера «Россия-24»

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов считает, что поведение главы Ширинского района республики Сергея Зайцева, который напал на корреспондента «Россия-24» Ивана Литомина, «идет вразрез со всеми нормами и правилами поведения чиновников». Об этом РБК рассказал его пресс-секретарь

«Это случай вопиющий. Что касается каких-то мер воздействия, то, поскольку глава муниципального образования — это выборная должность, то здесь какие-то санкции от республиканской власти практически невозможны. Этим должны заняться правоохранительные органы в первую очередь, а там будет видно», — сказал Усов.

Зайцев напал на Литомина во время записи передачи «Дежурная служба», когда журналист спросил у него, «почему жители района, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад, вынуждены существовать в нечеловеческих условиях». Чиновник попытался силой вытолкать репортера из своего кабинета, а затем повалил на пол.



СК завел дело в связи с воспрепятствованием законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК РФ, предусматривает до шести лет лишения свободы). Зацева исключили из «Единой России».