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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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Названы имена пострадавших сотрудников ставропольской газеты КПРФ

Заведующая сектором делопроизводства ставропольского комитета КПРФ Людмила Малыхина назвала РБК имена пострадавших сотрудников газеты «Родина».

«Пострадал Таций Владимир Иванович, это заведующий по идеологии аппарата краевого комитета КПРФ, Зиновьев Виктор Иванович, член краевого комитета КПРФ. Нападение было совершено на Бондаренко Николая Федоровича, главного редактора газеты «Родина», — сказала она.

В ставропольском отделении КПРФ добавили, что также при нападении пострадал член КПРФ Виталий Гушла.

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Мужчина ранил ножом четырех сотрудников ставропольской газеты КПРФ

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что неизвестный ранил ножом четырех сотрудников газеты КПРФ «Родина». По его словам, их жизни ничего не угрожает. Владимиров добавил, что двоих журналистов отпустили домой. Решается вопрос о госпитализации еще двух сотрудников.

Нападавшего задержали. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, полиция проводит проверку.

Теги: новости РБК, КПРФ, Ставрополь, нападение
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Мужчина ранил ножом четырех сотрудников ставропольской газеты КПРФ
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