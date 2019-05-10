Названы место и дата прощания с журналистом Сергеем Доренко

Церемония прощания с журналистом Сергеем Доренко, погибшим после падения с мотоцикла, состоится 12 мая на Троекуровском кладбище. Об этом сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Начало церемонии назначено на 11:00.

Сергей Доренко погиб 9 мая в Москве, находясь за рулем своего мотоцикла. Ему было 59 лет. Причиной смерти журналиста стал разрыв аорты.

После ДТП телеканал «360» опубликовал видеокадры с места происшествия. На кадрах видно, что мотоцикл, которым управлял Доренко, ехал по крайней правой полосе, однако внезапно уехал на встречную полосу и упал.