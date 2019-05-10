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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Названы место и дата прощания с журналистом Сергеем Доренко

Церемония прощания с журналистом Сергеем Доренко, погибшим после падения с мотоцикла, состоится 12 мая на Троекуровском кладбище. Об этом сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Начало церемонии назначено на 11:00.

Сергей Доренко погиб 9 мая в Москве, находясь за рулем своего мотоцикла. Ему было 59 лет. Причиной смерти журналиста стал разрыв аорты.

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После ДТП телеканал «360» опубликовал видеокадры с места происшествия. На кадрах видно, что мотоцикл, которым управлял Доренко, ехал по крайней правой полосе, однако внезапно уехал на встречную полосу и упал.

Теги: Сергей Доренко, Троекуровское кладбище
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