Подрядчик признал нарушение рабочими запрета на курение в Нотр-Даме

Компания Le Bras Frères, занимавшаяся установкой строительных лесов для реставрации собора Парижской Богоматери, признала, что рабочие нарушали запрет на курение на строительной площадке. Об этом сообщает 20minutes со ссылкой на представителя компании Марка Эскенази.

«Есть сотрудники, которые время от времени нарушали этот запрет, и мы об этом сожалеем», — сказал он. По его словам, рабочие признались полиции, что курили.

При этом Эскенази подчеркнул, что это «ни в коем случае» не могло стать причиной пожара в соборе. Он добавил, что с двигателями подъемников лесов проблем не было.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля, почти сразу после закрытия. В результате пожара обрушился шпиль и сгорела большая часть крыши здания, однако основную конструкцию и реликвии, в том числе подаренную патриархом Алексием II Владимирскую икону, удалось спасти. Министр культуры Франции Франк Риестер заявил, что собор практически полностью спасен от разрушения, все его неустойчивые части стабилизированы. Одной из версий пожара является короткое замыкание.