Проживающих вблизи Нотр-Дама людей предупредили о загрязнении свинцом

Префектура полиции Парижа предупредила жителей близких к Нотр-Даму районов о возможном загрязнении свинцом, передает Le Point.

Результаты анализа, проведенные центральной лабораторией, показали, что в некоторых зонах присутствует свинец, в частности в помещениях, которые оставались открытыми в момент пожара и где оседала пыль. Жителей близких к Нотр-Даму районов призвали провести уборку в своих квартирах, протереть мебель и другие предметы.

Как уточняет Franceinfo, свинец содержался в несущей конструкции собора и его шпиле.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. В результате обрушился шпиль и пострадала большая часть крыши здания, однако основная конструкция и реликвии уцелели. Одной из версий пожара криминалисты считают короткое замыкание.