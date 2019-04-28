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Пожар в Нотр-Дам-де-Пари ,  
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Проживающих вблизи Нотр-Дама людей предупредили о загрязнении свинцом

Префектура полиции Парижа предупредила жителей близких к Нотр-Даму районов о возможном загрязнении свинцом, передает Le Point.

Результаты анализа, проведенные центральной лабораторией, показали, что в некоторых зонах присутствует свинец, в частности в помещениях, которые оставались открытыми в момент пожара и где оседала пыль. Жителей близких к Нотр-Даму районов призвали провести уборку в своих квартирах, протереть мебель и другие предметы.

Как уточняет Franceinfo, свинец содержался в несущей конструкции собора и его шпиле.

Фотогалерея 
Последствия пожара в Нотр-Дам-де-Пари. Фоторепортаж

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. В результате обрушился шпиль и пострадала большая часть крыши здания, однако основная конструкция и реликвии уцелели. Одной из версий пожара криминалисты считают короткое замыкание.

Французский лидер Эмманюэль Макрон пообещал, что собор будет восстановлен, поскольку в этом состоит «глубинная судьба Франции».

Теги: Нотр-Дам, свинец, загрязнение
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