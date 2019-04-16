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Пожар в Нотр-Дам-де-Пари ,  
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«Нотр-Дам не умер»: западные СМИ — о пожаре в соборе Парижской Богоматери
15 апреля пожар в парижском Нотр-Даме, продолжавшийся более 12 часов, уничтожил шпиль здания и его крышу. Пожарным удалось спасти фасад здания. Что пишут об этом западные СМИ — в обзоре РБК
Фото: Thibault Camus / AP

The Washington Post, США

«Почему люди так эмоционально реагируют на разрушение старых вещей? Жестокое обращение «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России. — РБК) с древним городом Пальмирой вызвало такую же или даже большую скорбь, как и гибель бесчисленного количества сирийцев. Разграбление древних месопотамских сокровищ стало символом послевоенной анархии в Ираке.

Старые вещи могут быть прекрасны. Они часто уникальны. Нотр-Дам — это и то и другое. Время, которое потребовалось, чтобы построить его, мастерство ремесленников, которые его создали, тот факт, что никто больше не делает готическую архитектуру — все это придает ему ценность.

Фотогалерея 
Последствия пожара в Нотр-Дам-де-Пари. Фоторепортаж

И все же нам нравится его древность. Старые здания олицетворяют представление о том, что не все в этом мире заканчивается. <...>

Это делает такое место, как Нотр-Дам, амбивалентным памятником настойчивости. Это собрание дополнений, восстановлений, замен, каждая из которых демонстрирует нежелание человечества позволить этому кусочку истории разрушиться.

Нотр-Дам не умер. Собор возродится. Он снова будет прекрасен. Шпиль будет таким же изящным. Но собор уже не будет таким живым, как раньше».

Видео: РБК

Liberation, Франция

«Нотр-Дам-де-Пари — это часть, но все-таки небольшая, французской мысли. Собор сочетает в себе романскую массивность, персидский свод, арабские арки, коптские росписи, византийские миниатюры, традиции Евклида и Аристотеля, науку Плиния, Библию из Вифлеема и Синая, теологию пустынников. Собор не принадлежит кому-либо из людей, даже своим создателям, его имя — Вселенная. <…> Он ассоциируется как с печалями Пуанкаре (Анри Пуанкаре — математик, физик и философ, глава Парижской академии наук с 1906 года. — РБК) или де Голля (Шарль де Голль, президент Франции в 1959–1969 годах, символ французского Сопротивления во время Второй мировой. — РБК), так и с триумфами окончания войн, празднеств, днями боли и радости. <…>

Жорж Дюби (историк-медиевист. — РБК) считал, что через пропорции — способ, которым соборы устанавливают взаимодействие между внутренним пространством и тем, что их окружает, — соотношения окружностей и квадратов, сочетания чисел они сообщают тем, кто знает, как слушать, связи с мироустройством. Вот почему так много людей на берегах Сены, прятавшихся за своими смартфонами, делали снимки и плакали».

Der Spiegel, Германия

«Париж снова переживает травму: собор Нотр-Дам, символ города и его пристанище, полыхает. Очевидцы наблюдают, плачут, молятся, многие из них в ярости. «Наши души поглощены пламенем...»

Другие, как аптекарь на углу, вышли из своих магазинов, выкрикивая по телефону «Нотр-Дам горит, Нотр-Дам горит». Это звучит невероятно, нереально. Как может гореть Нотр-Дам — собор, который всегда был здесь, знакомый всем парижанам с рождения, неважно — католикам, иудеям, мусульманам или атеистам?»

The New York Times, США

«Французы не проводят много времени в церквях. Хотя номинально большая часть населения причисляет себя к католикам, Франция — одна из наименее религиозных стран Европы. Хорошо образованные парижане часто не признают религию, считая ее архаичной и устаревшей. Один французский писатель как-то сказал мне, что Бог умер в конце 1960-х.

Тем не менее пожар в Нотр-Даме поразил каждого. На кадрах с беспилотника было видно, что все крестообразное здание собора находится в огне. Когда президент Эммануэль Макрон появился в эфире национального телевидения около 11:30 вечера, с все еще горевшим за его спиной зданием, он назвал его «собором всех французов, даже тех, кто никогда не был здесь».

Общество
«Исчезнет скоро с лица земли и сам собор»: 13 фактов о Нотр-дам-де-Пари

Le Figaro, Франция

«Нотр-Дам-де-Пари пылает. Дата особенно символична для католиков по всему миру, которые готовятся к Пасхе, самому важному празднику для христиан. После Вербного воскресенья этот понедельник — второй день Святой недели, отмечающей Страсти Христовы, празднование воскрешения Сына Божьего, который, согласно текстам песнопений, поборол смерть. На этой Святой неделе готический собор должен был принять несколько религиозных церемоний. Парижской епархии предстоит обсудить, где пройдут службы, запланированные в Нотр-Даме. <…>

На площади перед собором также должны были пройти мероприятия, посвященные Крестному пути — мучениям и смерти Иисуса Христа. В этом году день приобретет особое значение для парижан».

Фотогалерея 
Пожар в Нотр-Дам-де-Пари. Фоторепортаж

CNN, США

«Парижане и туристы пришли в ужас от пожара в соборе Парижской Богоматери, случившегося всего за несколько дней до Пасхи. Пока пожарные боролись с огнем, вокруг собора собирались жители Парижа, многие из которых молились. Тибо Бинетруа, живущий в Париже, рассказал, что увидел дым, когда шел домой. По его словам, его потрясло зрелище падающего шпиля.​ Бинетруа рассказал, что, когда он рушился, некоторые вскрикивали, но «большинство людей находилось в состоянии немого шока». «Было ужасно видеть, как прямо на ваших глазах исчезает такой важный символ. Он был там много лет, и вдруг за несколько минут половина исчезла. Это безумие. Париж без собора Парижской Богоматери — это безумие».

Видео: ryk1r / Twitter

Авторы: Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Анастасия Батманова
Теги: Париж, Франция
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