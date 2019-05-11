Кабмин выделил 450 млн руб. пострадавшим от пожаров в Забайкалье

Правительство России выделило 450 млн руб. на строительство и приобретение жилья для людей, пострадавших в результате пожаров в Забайкальском крае. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Как следует из документа, средства на эти цели направят из резервного бюджета. В частности, они предназначены для покупки и строительства нового жилья взамен утраченного, общая площадь которого составила 9 тыс. кв. м.

Природные пожары в Забайкалье, вспыхнувшие в регионе в середине апреля, коснулись 17 населенных пунктов. В крае был введен режим чрезвычайной ситуации. Потерпевшими признали 645 человек. В результате пожаров было заведено несколько уголовных дел о халатности.

Глава МЧС Евгений Зиничев отмечал, что пожары могли начаться из-за пала травы. Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов заявлял, что некоторые пожары произошли из-за человеческого фактора. При этом он сообщил, что два возгорания пришли в Россию из-за границы.

Президент России Владимир Путин по итогам проведенного в Чите совещания по вопросу ликвидации последствий природных пожаров заявлял о том, что трудно реагировать на пожары, которые приходят из-за границы. Он поручил подготовить план предоставления жилья пострадавшим. Врио главы региона Александр Осипов сообщил президенту, что общий ущерб от лесных пожаров оценивается в 1 млрд руб., а медицинская помощь была оказана 85 жителям.