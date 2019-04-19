Путин поручил главе МЧС усилить группировку из-за пожаров в Забайкалье

В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. От огня пострадали 12 населенных пунктов. Тушение осложнено погодными условиями

Фото: Светлана Павлова / ТАСС

Президент Владимир Путин выслушал доклад главы МЧС Евгения Зиничева о мерах, предпринимаемых для борьбы с природными пожарами в Забайкалье. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости». Беседа прошла по телефону.

Путин поручил усилить группировку МЧС, необходимую для борьбы с пожарами, а также обеспечить меры по своевременной эвакуации жителей пострадавших районов.

Песков сообщил, что в ходе разговора Зиничев отметил, что пожары, скорее всего, вызваны палом травы. Они усилились из-за ветра, достигавшего 30 м/с. От огня пострадали 12 населенных пунктов: в двух из них продолжается горение. По данным Зиничева, пострадало 130 зданий, из них 87 жилых домов, в которых проживали 263 человека. 77 человек были эвакуированы. Министр пояснил, что использование авиации для тушения пожаров затруднено в связи с погодными условиями, а большая часть местных водоемов еще находится подо льдом.

Ранее региональное МЧС сообщило, что в результате природных пожаров сгорело около 70 домов в восьми населенных пунктах. Тушение возгораний осложняется труднодоступностью местности. Врио главы Забайкалья Александр Осипов поручил оказать помощь жителям, чье имущество пострадало из-за пожаров. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.