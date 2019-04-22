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В Забайкалье потерпевшими от пожаров признали 645 человек

В Забайкалье признали пострадавшими от природных пожаров почти 650 человек, заявил и.о. регионального Минсоцзащиты Евгений Казаченко, сообщает ТАСС.

«На данный момент можно говорить о 645 пострадавших, но эта цифра постоянно меняется. Готовы списки для организации выплаты единовременной материальной помощи на 546 человек», — сказал Казаченко. Он отметил, что выплаты должны начаться 22 апреля.

Он уточнил, что пострадавшие получат единовременную помощь 10 тыс. руб. Тем, кто частично лишился имущества, выплатят еще 50 тыс. руб., а потерявшим все — по 100 тыс. руб. Для выплат пострадавшим из регионального бюджета выделили 5,46 млн руб.

Общество
Губернатор заявил о «пришедших из-за границы» пожарах в Забайкалье

Из-за пожаров в регионе 19 апреля ввели режим ЧС. Огонь затронул 12 населенных пунктов. По данным регионального минздрава, пострадали 29 человек. 

По словам главы МЧС Евгения Зиничева, возможной причиной является пал травы. В ведомстве отмечали, что часть пожаров пришла из-за границы, в частности со стороны Монголии.

Теги: Забайкалье, Пожар, пострадавшие, ущерб
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