В Забайкалье потерпевшими от пожаров признали 645 человек

В Забайкалье потерпевшими от пожаров признали 645 человек

В Забайкалье признали пострадавшими от природных пожаров почти 650 человек, заявил и.о. регионального Минсоцзащиты Евгений Казаченко, сообщает ТАСС.

«На данный момент можно говорить о 645 пострадавших, но эта цифра постоянно меняется. Готовы списки для организации выплаты единовременной материальной помощи на 546 человек», — сказал Казаченко. Он отметил, что выплаты должны начаться 22 апреля.

Он уточнил, что пострадавшие получат единовременную помощь 10 тыс. руб. Тем, кто частично лишился имущества, выплатят еще 50 тыс. руб., а потерявшим все — по 100 тыс. руб. Для выплат пострадавшим из регионального бюджета выделили 5,46 млн руб.

Из-за пожаров в регионе 19 апреля ввели режим ЧС. Огонь затронул 12 населенных пунктов. По данным регионального минздрава, пострадали 29 человек.