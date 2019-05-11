Лукашенко предсказал большой ущерб для НПЗ от «грязной» нефти из России

Лукашенко предсказал большой ущерб для НПЗ от «грязной» нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сумма ущерба от поступления загрязненной нефти по нефтепроводу «Дружба» будет названа после ревизии белорусских нефтеперерабатывающих заводов. По словам Лукашенко, сумма будет велика, сообщает агентство БЕЛТА.

«Сказать эту сумму [ущерба] я сейчас не могу. Она окончательно будет известна после того, как мы проревизируем то, что произошло на Полоцком НПЗ, а сейчас мы считаем убытки», — сказал белорусский президент.

Он отметил, что для подсчета убытков необходимо оценить степень повреждения оборудования нефтеперерабатывающих заводов. По словам Лукашенко, ежегодно на очистку заводов уходит 1–1,5 месяца.

«Ревизию проведем, и уже окончательная будет оценка», — добавил он.

19 апреля концерн «Белнефтехим» сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по трубопроводу «Дружба». Впоследствии Украина, Польша, Германия и Словакия приостановили поставки сырой российской нефти.

Как заявлял официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин, вброс некачественной нефти в трубопровод был осуществлен умышленно через компанию «СамараТрансНефть-терминал», которая находится в стадии банкротства.

По факту попадания загрязненной нефти Генпрокуратура России возбудила дело по ст. 158 (кража), 210 (организация преступного сообщества) и 215.2 (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения) Уголовного кодекса.

Как заявлял министр энергетики России Александр Новак, в рамках расследования дела задержали четверых человек, их поместили в СИЗО.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с загрязнением трубопровода, раскритиковал контроль за качеством поступающей нефти.