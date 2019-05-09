Конгресс США потребовал у генпрокурора Барра материалы по докладу Мюллера

Член Демократической партии США от партии от штата Калифорния сообщил в своем Twitter о том, что cпецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США направил министру юстиции, генеральному прокурору страны Уильяму Барру повестку с требованием предоставить материалы по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году.

Кроме того, Шифф заявил о необходимости предоставить полный отчет собранного досье и соответствующие доказательства.

По данным агентства Reuters, Барр должен ответить на повестку Минюста до 15 мая.

В среду президент США Дональд Трамп в ответ на требования главы юридического комитета Палаты представителей Конгресса Джерролда Надлера отказался предоставлять конгрессу полную версию доклада Мюллера. Как пояснили в Белом доме, требования Надлера являются «незаконными и безрассудными».

В середине марта Роберт Мюллер сообщил о завершении двухлетнего расследования «российского дела», в ходе которого не было выявлено доказательств сговора предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией. Однако, как следует из доклада, Москва пыталась вмешаться в избирательный процесс. Отчет о докладе Уильям Барр передал конгрессу США. Спустя месяц Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Мюллера. Генпрокурор Уильям Барр заявлял об отсутствии доказательств координации кем-либо из американских граждан своей деятельности с Россией.

Расследование о возможном вмешательстве России в американские выборы велось с января 2017 года. Помимо этого, параллельно расследование проводил комитет разведки палаты представителей.

Президент России Владимир Путин, комментируя итоги расследования, опроверг факт вмешательства Москвы в президентские выборы в США. Кроме того, по словам Путина, обвинения в адрес Трампа в сговоре с Россией — это «полный бред», используемый во внутриполитической борьбе в США.