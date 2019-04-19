В Демпартии допустили возможность импичмента Трампа из-за доклада Мюллера

Глава комитета палаты представителей по судебным делам Джеральд Надлер запросил у Минюста США дополнительные материалы по делу о вмешательстве России в американскую политику. Он также допустил возможность импичмента президента

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Министерство юстиции США должно до 1 мая предоставить полную рассекреченную версию доклада специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы 2016 года и о возможных попытках президента Дональда Трампа помешать этому расследованию. Такое требование предъявил ведомству председатель комитета палаты представителей по судебным делам Джеральд Надлер. Текст письма к Минюсту он опубликовал в пятницу, 19 апреля, в своем Twitter. «Мой комитет нуждается в полной версии доклада и имеет право его получить <...>», — написал Надлер в обращении.

Публичная версия 448-страничного доклада Мюллера была опубликована в четверг, 18 апреля, на сайте Минюста США. В этой версии некоторые части текста недоступны для просмотра и зачеркнуты. В большинстве случаев это сделано с целью не допустить раскрытия информации о ходе текущих расследований. Американское законодательство также накладывает ограничения на публикацию показаний, данных свидетелями перед большим жюри — расширенной коллегией присяжных, присутствующих на закрытых заседаниях, объяснил генпрокурор и министр юстиции США Уильям Барр. По его словам, в конгресс был направлен более полный текст документа, где скрыты лишь те данные, которые связаны с показаниями свидетелей перед большим жюри. Однако, по мнению Надлера, даже такая расширенная версия все равно скрывает от законодателей «важную информацию».

Надлер также потребовал предоставить его комитету доступ ко всем документам, на которые опиралась команда Мюллера при составлении своего доклада. «До сих пор мы не видели реальных доказательств, которые добыл специальный прокурор», — отметил конгрессмен в обращении к Минюсту.

В докладе команда Мюллера подтвердила наличие попыток России вмешательства в американские выборы, но не нашла свидетельств, указывающих на сговор команды Трампа с россиянами. При этом в своем отчете спецпрокурор привел ряд эпизодов, в которых действия президента Трампа могли быть интерпретированы как попытки воспрепятствования правосудию.

Речь идет, в частности, о попытках главы государства отговорить прошлых подчиненных — его советника по юридическим вопросом Майкла Коэна и советника по нацбезопасности Майкла Флинна — от сотрудничества со следствием, что могло бы cкомпрометировать президента. Кроме того, указано в докладе, Трамп лично пытался отредактировать ​заявление своего сына о его встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой, вычеркнув из него упоминание о компромате на Хиллари Клинтон. Наконец, президент оказывал давление на экс-главу ФБР Джеймса Коми, чтобы тот прекратил разбирательства в отношении Флинна, который дал ложные показания бюро о встречах с российским послом США Сергеем Кисляком, следует из отчета.