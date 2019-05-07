Минюст США объяснил решение скрыть куски текста в докладе Мюллера

Минюст США после судебного иска от BuzzFeed был вынужден более подробно объяснить, почему от публики были скрыты те или иные куски доклада. Это позволит оспорить решения властей в суде и потребовать предать огласке эти части

Здание ​Минюста США (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

Минюст США дал пояснения по отредактированным частям доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы.

Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на результаты судебного иска к министерству, в котором новостное издание пыталось отстоять право широкой публики узнать, какая информация содержалась в отредактированных перед публикацией кусках доклада об итогах расследования.

В своем исковом заявлении (.pdf) BazzFeed ходатайствовал о том, чтобы Минюст раскрыл дополнительную информацию, так как доклад подпадает под Закон о свободе информации (FOIA), — он позволяет требовать раскрытия данных от государственных органов, — является предметом общественного интереса, а также имеет прямое отношение к исполнению президентом США Дональдом Трампом своих прямых обязанностей.

В опубликованном в апреле докладе об итогах расследования Мюллера указывалось, что вырезанные куски текста относились к одной из четырех категорий: к информации, которая может причинить ущерб незавершенному расследованию; к материалам заседаний присяжных, не подлежащих разглашению по федеральным законам США; к засекреченной в интересах безопасности информации или к личным данным упоминаемых в докладе людей.