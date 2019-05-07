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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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Минюст США объяснил решение скрыть куски текста в докладе Мюллера
Минюст США после судебного иска от BuzzFeed был вынужден более подробно объяснить, почему от публики были скрыты те или иные куски доклада. Это позволит оспорить решения властей в суде и потребовать предать огласке эти части
Здание ​Минюста США (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

Минюст США дал пояснения по отредактированным частям доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы.

Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на результаты судебного иска к министерству, в котором новостное издание пыталось отстоять право широкой публики узнать, какая информация содержалась в отредактированных перед публикацией кусках доклада об итогах расследования.

В своем исковом заявлении (.pdf) BazzFeed ходатайствовал о том, чтобы Минюст раскрыл дополнительную информацию, так как доклад подпадает под Закон о свободе информации (FOIA), — он позволяет требовать раскрытия данных от государственных органов, — является предметом общественного интереса, а также имеет прямое отношение к исполнению президентом США Дональдом Трампом своих прямых обязанностей.

В опубликованном в апреле докладе об итогах расследования Мюллера указывалось, что вырезанные куски текста относились к одной из четырех категорий: к информации, которая может причинить ущерб незавершенному расследованию; к материалам заседаний присяжных, не подлежащих разглашению по федеральным законам США; к засекреченной в интересах безопасности информации или к личным данным упоминаемых в докладе людей.

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Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера

После иска BuzzFeed Минюст указал, по каким именно причинам скрыл тот или иной кусок. Например, на странице 9 первой версии отчета, выпущенного в прошлом месяце, Министерство юстиции США объяснило, что два предложения, касающиеся бывшего личного адвоката и помощника Трампа Майкла Коэна, были отредактированы, поскольку их обнародование может нанести вред текущему расследованию.

В версии отчета, выпущенного после иска BuzzFeed, также объясняется, что эти два предложения были скрыты не только из-за того, что имеют отношение к незавершенному делу, но и потому, что также «относятся к записям или информации, раскрытие которых лишило бы человека права на справедливое и беспристрастное судебное разбирательство», а также имеют отношение к личным данным.

После таких пояснений СМИ, частные лица или организации, на которых распространяется действие Закона о свободе информации, могут в судебном порядке оспорить законность отредактированных кусков и через суд добиться раскрытия этой информации. Если раскрыть эти данные будет невозможно, Минюст будет вынужден дать еще более подробные объяснения, почему та или иная часть доклада о вмешательстве России в выборы США была скрыта, пишет BazzFeed.

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Что выяснил спецпрокурор Мюллер в своем расследовании

Итоговый документ о результатах двухлетнего расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера был представлен публике 18 апреля. В докладе говорится, что следователям не удалось найти признаков сговора между Дональдом Трампом и Россией о вмешательстве в выборы, однако само вмешательство имело место.

В Москве выводы о вмешательстве России в американские выборы считают несостоятельными и отрицают, что когда-либо действовали с этой целью.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Роберт Мюллер, вмешательство в выборы, Минюст США
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