Администрация президента США Дональда Трампа и генеральный прокурор Уильям Барр отказались предоставлять конгрессу США полную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году. Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома в Twitter.

«Американский народ видит насквозь отчаянную уловку председателя Надлера, чтобы отвлечься от исторически успешной программы президента и нашей быстро развивающейся экономики. Ни Белый дом, ни генеральный прокурор Барр не будут выполнять незаконные и безрассудные требования председателя Надлера»,— говорится в сообщении.

Публичная версия 448-страничного доклада Мюллера по итогам двухлетнего расследования так называемого «российского дела» была опубликована 18 апреля на сайте Минюста США. В данной версии некоторые части текста недоступны для просмотра и зачеркнуты. В большинстве случаев это сделано для воспрепятствования раскрытия информации о ходе текущих расследований.

В середине апреля глава комитета палаты представителей по судебным делам Джеральд Надлер запросил у Минюста США дополнительные материалы по делу о вмешательстве России в президентские выборы. Он также допустил возможность импичмента президента.

По итогам расследования команда Мюллера не нашла доказательств сговора предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, однако из доклада следует, что Москва пыталась вмешаться в президентские выборы 2016 года.

Генпрокурор Барр заявлял об отсутствии доказательств координации кем-либо из американских граждан своей деятельности с Россией, после чего отчет о докладе он передал конгрессу США.

Спецслужбы вели расследование о возможном вмешательстве России в выборы с января 2017 года. Альтернативное расследование также проводили специалисты комитета разведки палаты представителей. Комментируя итоги расследования, Дональд Трамп в очередной раз отверг свою связь с Кремлем.

Президент России Владимир Путин назвал предсказуемыми выводы комиссии, не нашедшей подтверждений сговора Трампа с Москвой. «Поэтому то, что она [комиссия Мюллера] закончит так, как... гора родила мышь, что называется... это было для нас понятно заранее. И я все время вам об этом говорил», — говорил российский президент.