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Allergan $189 (+34,88%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+6,44%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Политика ,  
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Белый дом отказался предоставлять конгрессу полную версию доклада Мюллера

Администрация президента США Дональда Трампа и генеральный прокурор Уильям Барр отказались предоставлять конгрессу США полную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году. Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома в Twitter.

«Американский народ видит насквозь отчаянную уловку председателя Надлера, чтобы отвлечься от исторически успешной программы президента и нашей быстро развивающейся экономики. Ни Белый дом, ни генеральный прокурор Барр не будут выполнять незаконные и безрассудные требования председателя Надлера»,— говорится в сообщении.

Политика
Минюст США объяснил решение скрыть куски текста в докладе Мюллера

Публичная версия 448-страничного доклада Мюллера по итогам двухлетнего расследования так называемого «российского дела» была опубликована 18 апреля на сайте Минюста США. В данной версии некоторые части текста недоступны для просмотра и зачеркнуты. В большинстве случаев это сделано для воспрепятствования раскрытия информации о ходе текущих расследований.

В середине апреля глава комитета палаты представителей по судебным делам Джеральд Надлер запросил у Минюста США дополнительные материалы по делу о вмешательстве России в президентские выборы. Он также допустил возможность импичмента президента.

Политика
Юрист Белого дома увидел в выводах команды Мюллера политические заявления

По итогам расследования команда Мюллера не нашла доказательств сговора предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, однако из доклада следует, что Москва пыталась вмешаться в президентские выборы 2016 года.

Генпрокурор Барр заявлял об отсутствии доказательств координации кем-либо из американских граждан своей деятельности с Россией, после чего отчет о докладе он передал конгрессу США.

Политика
Доклад Мюллера. Главное

Спецслужбы вели расследование о возможном вмешательстве России в выборы с января 2017 года. Альтернативное расследование также проводили специалисты комитета разведки палаты представителей. Комментируя итоги расследования, Дональд Трамп в очередной раз отверг свою связь с Кремлем.

Президент России Владимир Путин назвал предсказуемыми выводы комиссии, не нашедшей подтверждений сговора Трампа с Москвой. «Поэтому то, что она [комиссия Мюллера] закончит так, как... гора родила мышь, что называется... это было для нас понятно заранее. И я все время вам об этом говорил», — говорил российский президент.

Теги: Белый дом, Роберт Мюллер, Дональд Трамп, вмешательство России в выборы
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