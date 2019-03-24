Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией

Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на cайте комитета палаты представителей.
«Расследование не установило, чтобы участники кампании Трампа или кто-либо связанный с ними вступил в сговор или координировался с Россией в ее попытках повлиять на выборы президента США в 2016-м», — сообщил конгрессменам Барр.
Мюллер изучал как возможность «российского вмешательства» в президентские выборы в 2016 году, так и препятствовании правосудию со стороны Трампа и сотрудников его предвыборной кампании.
Спецпрокурор США установил несколько случаев вмешательства в выборы России, говорится в документе. Речь идет об Агентстве интернет-исследований (которое также называют «фабрикой троллей»). Мюллер считает, что оно распространяло дезинформацию в соцсетях с целью разобщить граждан США и повлиять на итоги голосования. Однако, связей между агентством и предвыборной кампанией Трампа спецпрокурор не нашел.
В то же время, Мюллер пришел к выводу, что электронная почта Хиллари Клинтон, соперника Трампа на выборах, была взломана связанными с Россией хакерами. Однако спецпрокурор не нашел связи между ними и командой Трампа.