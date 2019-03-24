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Политика ,  
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Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией
Двухлетнее расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера не выявило доказательств сговора между Дональдом Трампом и Россией. Об этом сообщил конгрессу генпрокурор страны
Роберт Мюллер (Фото: Cliff Owen / AP)

Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на cайте комитета палаты представителей.

«Расследование не установило, чтобы участники кампании Трампа или кто-либо связанный с ними вступил в сговор или координировался с Россией в ее попытках повлиять на выборы президента США в 2016-м», — сообщил конгрессменам Барр.

Мюллер изучал как возможность «российского вмешательства» в президентские выборы в 2016 году, так и препятствовании правосудию со стороны Трампа и сотрудников его предвыборной кампании.​

Спецпрокурор США установил несколько случаев вмешательства в выборы России, говорится в документе. Речь идет об Агентстве интернет-исследований (которое также называют «фабрикой троллей»). Мюллер считает, что оно распространяло дезинформацию в соцсетях с целью разобщить граждан США и повлиять на итоги голосования. Однако, связей между агентством и предвыборной кампанией Трампа спецпрокурор не нашел.

В то же время, Мюллер пришел к выводу, что электронная почта Хиллари Клинтон, соперника Трампа на выборах, была взломана связанными с Россией хакерами. Однако спецпрокурор не нашел связи между ними и командой Трампа.

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По словам генпрокурора США, из доклада Мюллера не следует, что Трамп препятствовал правосудию и тем самым совершил преступление. Мюллер отказался давать оценку действиям президента, назвав это «сложным вопросом», таким образом, решать, мешал ли Трамп расследованию, будет генпрокурор.

В письме к конгрессу Барр пояснил, что не может опубликовать полную версию доклада Мюллера, поскольку это будет противоречить законодательству об уголовном судопроизводстве.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала выводы Минюста страны полностью оправдывающими главу государства. Позже итоги расследования прокомментировал и сам Трамп. «Ни сговора, ни препятствования, полное и абсолютное оправдание», — написал он в Twitter.

В Кремле еще не ознакомились с результатами расследования Мюллера, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы их пока не видели», — сказал он. В Москве неоднократно заявляли, что не вмешивались в выборы президента США в 2016 году.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Роберт Мюллер, Дональд Трамп
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