Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией

Двухлетнее расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера не выявило доказательств сговора между Дональдом Трампом и Россией. Об этом сообщил конгрессу генпрокурор страны

Роберт Мюллер (Фото: Cliff Owen / AP)

Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на cайте комитета палаты представителей.

«Расследование не установило, чтобы участники кампании Трампа или кто-либо связанный с ними вступил в сговор или координировался с Россией в ее попытках повлиять на выборы президента США в 2016-м», — сообщил конгрессменам Барр.

Мюллер изучал как возможность «российского вмешательства» в президентские выборы в 2016 году, так и препятствовании правосудию со стороны Трампа и сотрудников его предвыборной кампании.​

Спецпрокурор США установил несколько случаев вмешательства в выборы России, говорится в документе. Речь идет об Агентстве интернет-исследований (которое также называют «фабрикой троллей»). Мюллер считает, что оно распространяло дезинформацию в соцсетях с целью разобщить граждан США и повлиять на итоги голосования. Однако, связей между агентством и предвыборной кампанией Трампа спецпрокурор не нашел.

В то же время, Мюллер пришел к выводу, что электронная почта Хиллари Клинтон, соперника Трампа на выборах, была взломана связанными с Россией хакерами. Однако спецпрокурор не нашел связи между ними и командой Трампа.