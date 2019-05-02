Гуайдо сообщил о гибели человека в ходе протестов в Венесуэле

Гуайдо сообщил о гибели человека в ходе протестов в Венесуэле

Один человек погиб в результате столкновений во время акций протеста в Венесуэле. Об этом сообщил в своем Twitter лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

«Диктатура убила 24-летнего молодого человека, который выражал свое желание жить свободно. Я знаю, что моих соболезнований вашей семье недостаточно, но узурпатор знает, что на каждом шагу к свободе сила наших мучеников требует справедливости. И это не игра», — написал оппозиционер.

О гибели молодого человека также 30 апреля сообщала в своем Twitter неправительственная организация Provea, не уточнив при этом причины его смерти.

«Сегодня мы сожалеем об убийстве 24-летнего Самуэля Энрике Мендеса в штате Арагуа в контексте протестов... Мы выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

В минувший вторник в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы состоялись массовые протесты против режима Мадуро. Это произошло после того, как спикер местной Нацассамблеи Хуан Гуаидо объявил о присоединении основных воинских частей республиканских Вооруженных сил к венесуэльской оппозиции, а также сообщил о начале финальной стадии операции «Свобода», направленной на удаление Мадуро от власти и «прекращение узурпации» в стране. В стычках, сопровождавших демонстрации, пострадали десятки человек. По данным правозащитных организаций, в ходе протестов были задержаны не менее 119 манифестантов.

Политическая обстановка в Венесуэле обострилась 23 января, после того как лидер оппозиции, спикер Национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя президентом в знак несогласия с инаугурацией Николаса Мадуро и пообещал провести в стране досрочные выборы. Следом сразу несколько стран, включая США, признали Гуаидо временным главой Венесуэлы. Мадуро обвинил оппозицию в попытке совершить государственный переворот, а Вашингтон — в попытке разделить Венесуэлу и разрушить ее демократию. Гуаидо признал президент США Дональд Трамп, большинство стран Латинской Америки, а также власти Канады, Грузии и МИД Дании. Мадуро назвал оппозиционного лидера неконституционным президентом. В поддержку венесуэльского прехидента выступили Россия, Турция, Китай, а также Куба и Боливия.

На следующий день Мадуро объявил о закрытии посольства и всех консульств Венесуэлы в США, а позже разорвал дипломатические отношения с США. Он дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.

Во время телефонного разговора с Мадуро президент России Владимир Путин заверил, что Кремль будет поддерживать законные власти Венесуэлы. Помимо этого, Москва также выразила готовность стать посредником между правительством Мадуро и оппозицией Венесуэлы.